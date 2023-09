Remco Evenepoel is klaar voor de aanval na snipperdag: "Heb genoeg marge op Jumbo-mannen"

Na een snipperdag is Remco Evenepoel klaar voor de zware klimetappe van morgen.

"Ik heb de volledige rit van morgen verkend. Ik weet wat me te wachten staat", vertelt hij over de verkenning, die niet zonder slag of stoot verliep. "Er kwam een kudde stieren op me af, dus ik heb me achter een rots moeten verstoppen om niet aangevallen te worden. Het is een beest, die Angliru."

Vandaag spaarde Evenepoel zijn krachten, al bleef het een lastige rit. "Ik heb zo veel mogelijk tijd proberen verliezen zodat ik meer marge krijg van de Jumbo-mannen om weg te glippen de komende dagen."