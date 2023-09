Van vele modderbroeken en broederruzies tot nationale nummer 1: op zoek naar de roots van Koen Casteels

Als kleine broer wil je altijd stiekem beter doen dan je grote broer, toch?

Dat was ook het geval bij Koen Casteels. Vooraleer hij in een eeuwige concurrentiestrijd met Thibaut Courtois verzeild geraakte, probeerde hij vooral zijn broer Matthias een loef af te steken.

Zo werd er onlangs aan Casteels gevraagd wat zijn favoriete herinnering als kind is. "Tegen mijn broer voetballen in de tuin, natuurlijk", floepte hij er meteen uit. Al was dat - volgens zijn broer - toch vooral wanneer hij die potjes won.

"Op elk moment dat we vrij hadden, voetbalden we tegen elkaar in onze tuin", vertelt Matthias verder. "Dan zorgden we voor een beurtrol tussen afwerker en keeper. Zeker wanneer het regende, was het erg leuk om te duiken."

"Het waren heroïsche duels, maar meestal eindigde zo'n potje voetballen wel met een ruzie. We konden allebei moeilijk tegen ons verlies."