Leuven met een half been in de halve finales beker, Oostende mag het zondag live op VRT 1 thuis afmaken

Kortrijk sneuvelt na dol slot in Luik

Ook Brussels, Luik en Leuven hebben zich verzekerd van een plekje in de kwartfinales van de Beker van België.



Brussels had vrijdag zijn heenmatch in Aalst nog verloren (75-67), maar zette dit zondagmiddag recht voor eigen publiek met een overtuigende zege: 85-66. In de kwartfinales neemt Brussels het wellicht op tegen Charleroi, tenzij derdeklasser Ninane op 28 oktober voor een stunt kan zorgen.



Leuven won na de heen- ook de terugwedstrijd tegen Bergen: 67-57. Het team van coach Eddy Casteels treft in de volgende ronde Luik, dat zich plaatste voor de kwartfinales na een thriller tegen Kortrijk.



Kortrijk en Luik hadden elkaar vrijdag in de heenmatch helemaal in balans gehouden (73-73). In de return in Luik leken de bezoekers af te stevenen op de kwartfinales.



Met minder dan een halve minuut te spelen had Kortrijk een bonus van 4 punten, maar Luik ging er in een dol slot nog over en won met één puntje verschil: 81-80.