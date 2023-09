"Juventus-middenvelder Paul Pogba test positief op doping"

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat Paul Pogba na de wedstrijd tegen Udinese op 20 augustus positief zou hebben getest op het gebruik van testosteron. De middenvelder zat de hele wedstrijd op de bank, maar kwam nadien nog in actie als invaller tegen Bologna en Empoli.

Een verhoogd testosterongehalte is alleen toegelaten met een medische uitzondering. Zonder die vrijstelling riskeert Pogba een schorsing van maximaal 4 jaar.

Het is niet de eerste klap voor Pogba de voorbije maanden. De Fransman keerde in 2022 terug naar Juventus, nadat hij bij Manchester United niet meer in de plannen had gepast. In Turijn liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij nog maar 12 matchen speelde. Ook de Franse bondscoach liet Pogba links liggen voor deze interlandperiode.