Antwerp-coach Mark van Bommel spuit mist over Saudische interesse: "Pas nadenken als vraag komt"

In Antwerp beginnen ze stilaan af te tellen naar de start van de Champions League-campagne tegen Barcelona. De club organiseerde in de aanloop naar dat duel alvast een persmoment. Met onder meer trainer Mark van Bommel.

Alleen gingen de eerste vragen niet over de confrontatie met zijn ex-club, maar wel over de vermeende interesse van het Saudische Al-Shabab.

De nieuwe club van Yannick Carrasco is namelijk op zoek naar een gerenommeerde coach en zou - naast John Terry - ook Mark van Bommel hoog op de lijst hebben staan.

Geconfronteerd met dat nieuwsfeit lachte de Nederlander tegenover de aanwezige journalisten: "Stel dat jij een aanbieding krijgt van de NOS in Nederland. Wat zou jij dan doen? Het overwegen als de vraag komt, toch? Want dan pas kan je er echt goed over nadenken. Op dit moment is die vraag nog niet officieel."

En officieus?

"Dat wel, ja", grijnsde Van Bommel mysterieus. "Anders zouden jullie er niet over schrijven, hé. Maar nog eens: pas als je de vraag krijgt, kan je daarover nadenken."

De kampioenscoach verzekerde wel dat hij niet weg wil bij Antwerp, waar hij tien dagen geleden nog een verbeterd contract tot 2025 tekende.

"Het was een bewuste keuze om bij te tekenen, omdat ik me hier goed voel. Er wacht hier een mooie sportieve uitdaging met de eerste Champions League-campagne in de geschiedenis van de club. Op dit moment blijf ik dus."