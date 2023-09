"Fucking loser": Bondsparket wil Dimitri De Condé bestraffen voor scheldpartij tijdens ontspoorde Genk-Anderlecht

"Ge zijt een fucking loser, man", "Wat loopt gij hier eigenlijk te doen", en "Ge zijt hier nooit meer welkom in deze gang, fucking loser" werden door de scheidsrechter opgetekend als geuit door De Condé.

Tijdens de rust piekte het gedrag van de Head of Football. Hij wachtte de refs op aan hun kleedkamer.

Volgens het scheidsrechtersverslag begonnen de inbreuken al na de gele kaart voor Bonsu Baah, in de vijftiende minuut. Voor de spelerstunnel zou De Condé daarop "verbaal en wild gesticulerend stevig tekeer" gegaan zijn richting de vierde official.

Iedereen zag het opstootje met Jan Vertonghen , maar het potje van Dimitri De Condé - Head Of Football bij Racing Genk - liep al veel eerder over tijdens de geëscaleerde thuismatch tegen Anderlecht.

Ook na de wedstrijd zou hij verhaal gaan halen zijn en antwoordde op een vraag om dialoog in de kleedkamer van de ref: "Met u praat ik nooit meer."



Ten slotte was er nog het incident met Jan Vertonghen, dat buiten na het interview van de Rode Duivel begon. Daar was Van Driessche niet bij aanwezig, maar in de catacomben van de Cegeka Arena moest hij wel tussenkomen.

Hij diende fysiek tussen de twee te gaan staan en zag hoe De Condé nog een duw uitdeelde aan Vertonghen.

Het parket van de KBVB wil Dimitri De Condé nu toch gestraft zien voor zijn gedrag. Het orgaan stelde dat hij in het verleden al drie keer veroordeeld werd voor gelijkaardig gedrag: "Het lontje van de heer De Condé is niet onmetelijk lang", klonk het in het verslag.

"Zijn houding en uitlatingen zijn onaanvaardbaar", aldus de motivering voor de vervolging van de feiten. "Het gaat ook niet om een momentopname. Er was een ruime en voldoende tijdspanne voor meneer De Condé om zijn frustratie, boosheid of enige andere emotie onder controle te krijgen. Dit gebeurde echter niet."

De zaak wordt op dinsdag 19 september behandeld voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. "We zullen een gepaste en strenge sanctie vorderen", klonk het.