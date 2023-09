Nina Sterckx verpulvert Belgisch record op WK gewichtheffen

Op de Olympische Spelen van Tokio nam Nina Sterckx nog deel in de -49 kg, de voorbije jaren klom ze op naar de -55 kg, maar sinds dit jaar probeert ze zich ook in de klasse tot 59 kilogram te kwalificeren voor Parijs.



Sterckx was met 209 kilogram eerder dit jaar tweede geworden op het EK, maar op het WK in Saudi-Arabië moest ze beter doen om ook in deze klasse op olympische koers te blijven.



Bij het trekken ging het al meteen geweldig: 3 gelukte pogingen, ook op 99 kilogram. Dat was meteen een Belgisch record.



Bij het stoten stak Sterckx 121 kilogram boven haar hoofd - ook een Belgisch record - maar 123 kilogram was net te veel gevraagd.



Met haar totaal van 220 kilogram eindigt Sterckx in de beoogde top 10, die in principe voldoende kan zijn voor olympische kwalificatie.