3x3 WorldTour: Antwerp met perfect rapport tegen 2 Chinese teams naar kwartfinales in Roemenië

17 uur 48. 2 op 2 voor Antwerp. Team Antwerp heeft ook zijn 2e poulematch gewonnen. Na de zege tegen Hangzhou rekenden Dennis Donkor en co ook af met Wuxi, al was het opnieuw erg spannend: 20-19. Donkor was de topschutter van de match met 10 punten, waarvan 3 tweepunters. Bryan De Valck was goed voor 6 punten, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck maakten allebei 2 punten. Met de 2 op 2 in de groep is Antwerp zeker van poulewinst en een plekje in de kwartfinales. Daarin nemen de Belgen het morgen op tegen de nummer 2 van poule C. .