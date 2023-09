Rolstoeltennisser Joachim Gérard gaat er in enkelspel meteen uit op US Open

Gérard is de nummer 5 van de wereld, Fernandez de nummer 3. Ook op de Australian Open en in Wimbledon verloor onze landgenoot zijn eerste wedstrijd. Enkel op Roland Garros kwam er een tweede partij.



Joachim Gérard won nog wel de eerste set na een close tiebreak, maar Fernandez draaide de rollen nog om. Hij speelt om een plaats in de halve finales tegen de Nederlander Ruben Spaargaren (ITF-6).



Vandaag speelt Gérard in het dubbeltoernooi. De Brusselaar vormt een duo met de Nederlander Maikel Scheffers. In de eerste ronde treffen ze de Britten Alfie Hewett en Gordon Reid, de eerste reekshoofden.



Joachim Gérard speelde op de US Open al twee keer de halve finales (in 2015 en 2020) in het enkeltoernooi en was in 2013 verliezend finalist in het dubbelspel.