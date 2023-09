Dit was Transfer Deadline Day in België: Hazard is paars, Alzate keert terug en hyperactief RWDM

clock 00:02 00 uur 02. Einde van de transfermarkt! Bim! Bam! De transfermarkt is gesloten. Nu de transfer van Thorgan Hazard is afgerond, lijken we al het belangrijkste drama wel gehad te hebben. Het zou kunnen dat er tussen nu en morgenvroeg nog hier en daar een transfer wordt aangekondigd, maar grote vissen zouden daar niet meer moeten bij zijn. . Einde van de transfermarkt! Bim! Bam! De transfermarkt is gesloten.



clock 00:00 Exact om middernacht komt de kat dan toch nog op de koord. 00 uur . Exact om middernacht komt de kat dan toch nog op de koord.

clock 23:53 De transfer van Thorgan Hazard kan nu elk moment vallen. Letterlijk geen minuut te vroeg, want over enkele minuten sluit de Belgische markt. 23 uur 53.

clock 23:47 Nog meer nieuwkomers bij RWDM. Camara had in februari van dit jaar nog maar zijn eerste profcontract getekend bij Anderlecht. 23 uur 47.

clock 23:31 Nóg een transfer voor Kortrijk. De West-Vlamingen pikken de 21-jarige rechtervleugelverdediger Ryan Alebiosu op bij de Engelse topclub Arsenal. Hij tekent voor 3 seizoenen. 23 uur 31.

clock 23:29 23 uur 29. Wachten op Hazard. We gaan het laatste halfuur van de Belgische transferzomer in. Het is wachten op de officiële aankondiging van Thorgan Hazard bij Anderlecht...

clock 23:23 Ook een transfernieuwtje uit de Challenger Pro League: SK Beveren haalt vleugelspeler Anthony Limbombe, ooit nog Rode Duivel. Hij speelde vorig seizoen voor Almere City. 23 uur 23.

clock 23:15 23 uur 15. Ook Jeff Reine-Adélaïde van Lyon naar RWDM. RWDM heeft op de slotdag nog een paar zaakjes gedaan, onder meer bij zusterclub Olympique Lyon. De meest bekende naam is zonder twijfel die van Jeff Reine-Adélaïde, die iets meer dan 100 matchen in de Ligue 1 in de benen heeft. Reine-Adélaïde was een grote belofte van het Franse voetbal - hij speelde voor zowat alle jeugdelftallen EK's en WK's - maar hij kon niet doorbreken bij Arsenal, de club die hem op zijn 17e had overgenomen. Bij Angers debuteerde de middenvelder in het profvoetbal en bij de club kwam Lyon in 2019 shoppen, al leenden zij hem ook uit aan Nice en Troyes.



"De problemen met mijn knie heb ik achter de rug", zegt de nu 25-jarige Reine-Adélaïde. "Ik speel al anderhalf jaar weer, ook al kwam ik aan niet veel wedstrijden. Die kom ik hier in Molenbeek zoeken."

clock 22:32 Niet alleen inkomende transfers bij Cercle vandaag, ook een uitgaande: Robbe Decostere trekt naar Zulte Waregem. 22 uur 32.

clock 21:39 KV Kortrijk huurt Mark Mampassi tot het einde van het seizoen van Lokomotiv Moskou. De 20-jarige centrale verdediger bezit zowel de Russische als de Oekraïense nationaliteit. 21 uur 39.

clock 21:12 21 uur 12. We zijn erg blij dat we opnieuw kunnen rekenen op de kwaliteiten van Steven. Hij speelde vorig seizoen fantastische wedstrijden en iedereen heeft gezien wat hij onze ploeg kan bijbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat hij de komende maanden opnieuw van essentieel belang zal zijn voor ons, dankzij zijn spelintelligentie en zijn ervaring. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 21:12 Thorgan Hazard heeft in Gent zijn medische testen voor Anderlecht afgelegd. Nu zet hij koers naar Neerpede, waar de laatste handtekeningen worden gezet voor de officiële aankondiging van de transfer. 21 uur 12.

clock 21:05 21 uur 05. Blij weerzien bij Standard. De laatste transfer van deze zomer bij Standard is een oude bekende. Steven Alzate komt - net als vorig seizoen - bij de Rouches voetballen. De Colombiaan wordt opnieuw gehuurd van Brighton and Hove Albion.

Alzate zou wel eens de ontbrekende schakel kunnen zijn bij Standard in dit seizoensbegin. Vorig jaar was hij de lijm op het Luikse middenveld.

En met de komst van Alzate zit de mercato in Luik erop. "Ons huiswerk is klaar", kondigde Alzate zelf aan in een video van Standard.

clock 21:02 Steven Alzate is terug in Luik. 21 uur 02.

clock 20:31 20 uur 31. Druk dagje voor RWDM. Bij RWDM zitten ze niet stil op de slotdag. Met Kayque Luiz Pereira werd een 22-jarige Braziliaanse middenvelder binnengehengeld. Hij wordt geleend van topclub Botafogo.



"Een veelzijdige, krachtige en agressieve middenvelder die graag druk uitoefent op de tegenstander", zegt technisch directeur Gauthier Ganaye.



Ook Moussa Sissako wordt voor één seizoen gehuurd, van Sotsji. De Belgische voetbalfans kunnen de Malinese verdediger kennen van zijn periode bij Standard, waar hij tussen januari 2020 en augustus 2022 22 matchen in onze hoogste klasse heeft gespeeld.

clock 20:11 20 uur 11. Antwerp haalt jonge middenvelder: "Krijgt tijd om te groeien". Nog wat beweging bij landskampioen Antwerp. De club kondigde de komst van Mahamadou Doumbia aan, een 19-jarige Malinese middenvelder. Hij komt over ven JMG Academy Bamako in zijn thuisland, maar vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Nordsjaelland in Denemarken. Daar speelde hij voor de U19 en de reserven.

We moeten hem niet meteen in de A-ploeg verwachten. Hij ondertekende op de Bosuil een contract voor vier seizoenen. "Bij RAFC krijgt Doumbia de nodige tijd om zich aan te passen en te groeien", klinkt het in de korte mededeling.