Deadline Day LIVE: Thorgan Hazard zet straks krabbel bij Anderlecht, Standard rondt mercato af met Alzate

Blij weerzien bij Standard. De laatste transfer van deze zomer bij Standard is een oude bekende. Steven Alzate komt - net als vorig seizoen - bij de Rouches voetballen. De Colombiaan wordt opnieuw gehuurd van Brighton and Hove Albion. Alzate zou wel eens de ontbrekende schakel kunnen zijn bij Standard in dit seizoensbegin. Vorig jaar was hij de lijm op het Luikse middenveld. En met de komst van Alzate zit de mercato in Luik erop. "Ons huiswerk is klaar", kondigde Alzate zelf aan in een video van Standard.

Alzate zou wel eens de ontbrekende schakel kunnen zijn bij Standard in dit seizoensbegin. Vorig jaar was hij de lijm op het Luikse middenveld.

En met de komst van Alzate zit de mercato in Luik erop. "Ons huiswerk is klaar", kondigde Alzate zelf aan in een video van Standard.

Druk dagje voor RWDM. Bij RWDM zitten ze niet stil op de slotdag. Met Kayque Luiz Pereira werd een 22-jarige Braziliaanse middenvelder binnengehengeld. Hij wordt geleend van topclub Botafogo. "Een veelzijdige, krachtige en agressieve middenvelder die graag druk uitoefent op de tegenstander", zegt technisch directeur Gauthier Ganaye. Ook Moussa Sissako wordt voor één seizoen gehuurd, van Sotsji. De Belgische voetbalfans kunnen de Malinese verdediger kennen van zijn periode bij Standard, waar hij tussen januari 2020 en augustus 2022 22 matchen in onze hoogste klasse heeft gespeeld.



"Een veelzijdige, krachtige en agressieve middenvelder die graag druk uitoefent op de tegenstander", zegt technisch directeur Gauthier Ganaye.



Ook Moussa Sissako wordt voor één seizoen gehuurd, van Sotsji. De Belgische voetbalfans kunnen de Malinese verdediger kennen van zijn periode bij Standard, waar hij tussen januari 2020 en augustus 2022 22 matchen in onze hoogste klasse heeft gespeeld.

Antwerp haalt jonge middenvelder: "Krijgt tijd om te groeien". Nog wat beweging bij landskampioen Antwerp. De club kondigde de komst van Mahamadou Doumbia aan, een 19-jarige Malinese middenvelder. Hij komt over ven JMG Academy Bamako in zijn thuisland, maar vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Nordsjaelland in Denemarken. Daar speelde hij voor de U19 en de reserven. We moeten hem niet meteen in de A-ploeg verwachten. Hij ondertekende op de Bosuil een contract voor vier seizoenen. "Bij RAFC krijgt Doumbia de nodige tijd om zich aan te passen en te groeien", klinkt het in de korte mededeling.

We moeten hem niet meteen in de A-ploeg verwachten. Hij ondertekende op de Bosuil een contract voor vier seizoenen. "Bij RAFC krijgt Doumbia de nodige tijd om zich aan te passen en te groeien", klinkt het in de korte mededeling.

Cercle heeft vervanger Deman beet. Nog een transfer voor Cercle Brugge. De Vereniging kondigt de komst van Nazinho aan, een jonge Portugese winger die op uitleenbasis overkomt van Sporting. Hij moet op de flank Olivier Deman vertrekken, die naar Werder Bremen trok.

Monaco laat Etonde vlieguren maken bij Cercle. Cercle Brugge huurt de 18-jarige Franse aanvaller Romaric Etonde tot het einde van het seizoen van AS Monaco. De spits maakte pas deze zomer de overstap van PSG. "Hij toonde in een paar maanden tijd al dat hij toppotentieel heeft." "We waren op zoek naar dit soort type spits. Hij is snel en beweeglijk, gecominbeerd met fysieke power", klinkt het bij technisch directeur Rembert Vromant. Eerder vandaag nam Cercle afscheid van linksachter Lucca Lucker, die definitief naar FC Luik vertrekt.



"We waren op zoek naar dit soort type spits. Hij is snel en beweeglijk, gecominbeerd met fysieke power", klinkt het bij technisch directeur Rembert Vromant.



Eerder vandaag nam Cercle afscheid van linksachter Lucca Lucker, die definitief naar FC Luik vertrekt.

Nog een Turk voor Westerlo. Dogucan Haspolat komt niet alleen, want met Emin Bayram haalt Westerlo nóg een Turkse speler. Bayram is een Turkse belofte-international en speelde al 20 wedstrijden voor het eerste team van Galatasaray, waaronder ook een wedstrijd in de voorrondes van de Champions League. Met zijn lengte (1,92m) kan hij bij Westerlo voor extra dreiging zorgen in de lucht.

Westerlo haalt Turkse "kilometervreter". Westerlo verwelkomt Dogucan Haspolat, een verdedigende middenvelder die overkomt van Trabzonspor. De Turk met Nederlandse roots tekent een contract voor 4 jaar. Westerlo bestempelt Haspolat als "een kilometervreter". Eerder speelde de 23-jarige Haspolat voor Excelsior en Kasimpasa.

Standard neemt afscheid van Joachim Van Damme. Standard slankt zijn spelerskern ook af op Deadline Day. De club heeft het contract van de overbodige Joachim Van Damme ontbonden. De beslissing kwam volgens de Luikse club tot stand in onderling overleg met de speler. Van Damme kwam slechts vier keer in actie voor de Rouches sinds zijn overstap in januari 2022. De verdedigende middenvelder mag wel blijven trainen in Luik tot hij een nieuwe club vindt. De 32-jarige Van Damme werd in 2022 door Standard weggeplukt bij KV Mechelen, wiens kleuren hij in 150 wedstrijden had verdedigd. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan tweedeklasser SK Beveren, waarmee hij naast de promotie greep in de Challenger Pro League.

Van Damme kwam slechts vier keer in actie voor de Rouches sinds zijn overstap in januari 2022. De verdedigende middenvelder mag wel blijven trainen in Luik tot hij een nieuwe club vindt.

De 32-jarige Van Damme werd in 2022 door Standard weggeplukt bij KV Mechelen, wiens kleuren hij in 150 wedstrijden had verdedigd. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan tweedeklasser SK Beveren, waarmee hij naast de promotie greep in de Challenger Pro League.

RWDM neemt jonge spits over van Lyon. RWDM heeft bij zusterclub Lyon op de valreep nog een nieuwe speler gevonden; De 19-jarige Pathé Mboup tekende een contract voor 3 seizoenen. Mboup speelde in januari vorig jaar al bij de beloften van Standard, maar hij kon er niet doorbreken in de eerste ploeg en stapte over naar Lyon, waar hij in de B-ploeg werd ondergebracht, die in de 4e klasse uitkomt. In 20 duels was de Senegalese aanvaller er goed voor 8 doelpunten en een assist.



Anderlecht staat dicht bij toptransfer Thorgan Hazard. Anderlecht maakt zich op om nog uit te pakken met een toptransfer. Paars-wit staat namelijk dicht bij een akkoord met 47-voudig Rode Duivel Thorgan Hazard, die bij Borussia Dortmund op een zijspoor was beland. Goed geïnformeerde bronnen melden dat de deal op een paar details na rond is. Hazard legt straks zijn medische testen af en tekent nadien normaal een meerjarig contract bij Anderlecht. De Rode Duivel zou zo, na 9 seizoenen in Duitsland, terugkeren naar België. In het Lotto Park wil de flankaanvaller zijn plaats bij de Rode Duivels heroveren. Na een moeilijk laatste jaar bij Dortmund - hij stond er slechts twee keer in de basis - verloor Hazard zijn plaats in de selectie. Een uitleenbeurt na Nieuwjaar aan PSV zorgde, buiten een cruciale goal in de bekerfinale, evenmin de verhoopte boost. De transfer naar Anderlecht brengt overigens ook herinneringen naar boven. In de winter van 2014 stond Hazard al eens heel dicht bij een overstap naar paars-wit, maar na een ongeziene transfersoap bleef de Gouden Schoen alsnog bij Zulte Waregem.



De Rode Duivel zou zo, na 9 seizoenen in Duitsland, terugkeren naar België. In het Lotto Park wil de flankaanvaller zijn plaats bij de Rode Duivels heroveren. Na een moeilijk laatste jaar bij Dortmund - hij stond er slechts twee keer in de basis - verloor Hazard zijn plaats in de selectie.



Een uitleenbeurt na Nieuwjaar aan PSV zorgde, buiten een cruciale goal in de bekerfinale, evenmin de verhoopte boost.



De transfer naar Anderlecht brengt overigens ook herinneringen naar boven. In de winter van 2014 stond Hazard al eens heel dicht bij een overstap naar paars-wit, maar na een ongeziene transfersoap bleef de Gouden Schoen alsnog bij Zulte Waregem.

Kamal Sowah vindt Carl Hoefkens terug bij Standard. Standard zoekt versterking om uit de bodem van het klassement te kruipen, Kamal Sowah kwam bij Club Brugge nog niet in actie dit seizoen. Alle partijen kwamen vandaag tot een vergelijk: de 23-jarige Ghanese winger gaat een seizoen op huurbasis in Luik spelen. Club Brugge haalde de vroegere smaakmaker van OHL in de zomer van 2021. Die kon niet meteen zijn stempel drukken, in de terugronde van 2021-2022 werd hij aan AZ verhuurd. Vorig seizoen was hij in Brugge goed voor 36 matchen, 2 goals en 4 assists alle competities beschouwd. Bij Standard vindt Sowah Carl Hoefkens terug, vorig seizoen in de eerste maanden hoofdcoach van Club. "Kamal zal de concurrentie aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en diepgang zijn extra troeven voor onze ploeg", stelt sportief directeur Fergal Harkin.



Alle partijen kwamen vandaag tot een vergelijk: de 23-jarige Ghanese winger gaat een seizoen op huurbasis in Luik spelen.



Club Brugge haalde de vroegere smaakmaker van OHL in de zomer van 2021. Die kon niet meteen zijn stempel drukken, in de terugronde van 2021-2022 werd hij aan AZ verhuurd.



Vorig seizoen was hij in Brugge goed voor 36 matchen, 2 goals en 4 assists alle competities beschouwd. Bij Standard vindt Sowah Carl Hoefkens terug, vorig seizoen in de eerste maanden hoofdcoach van Club.



"Kamal zal de concurrentie aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en diepgang zijn extra troeven voor onze ploeg", stelt sportief directeur Fergal Harkin.

