Deadline Day België: Thorgan Hazard staat erg dicht bij toptransfer naar Anderlecht

Anderlecht staat dicht bij toptransfer Thorgan Hazard. Anderlecht maakt zich op om nog uit te pakken met een toptransfer. Paars-wit staat namelijk dicht bij een akkoord met 47-voudig Rode Duivel Thorgan Hazard, die bij Borussia Dortmund op een zijspoor was beland. Goed geïnformeerde bronnen melden dat de deal op een paar details na rond is. Hazard legt straks zijn medische testen af en tekent nadien normaal een meerjarig contract bij Anderlecht. De Rode Duivel zou zo, na 9 seizoenen in Duitsland, terugkeren naar België. In het Lotto Park wil de flankaanvaller zijn plaats bij de Rode Duivels heroveren. Na een moeilijk laatste jaar bij Dortmund - hij stond er slechts twee keer in de basis - verloor Hazard zijn plaats in de selectie. Een uitleenbeurt na Nieuwjaar aan PSV zorgde, buiten een cruciale goal in de bekerfinale, evenmin de verhoopte boost. De transfer naar Anderlecht brengt overigens ook herinneringen naar boven. In de winter van 2014 stond Hazard al eens heel dicht bij een overstap naar paars-wit, maar na een ongeziene transfersoap bleef de Gouden Schoen alsnog bij Zulte Waregem.



De Rode Duivel zou zo, na 9 seizoenen in Duitsland, terugkeren naar België. In het Lotto Park wil de flankaanvaller zijn plaats bij de Rode Duivels heroveren. Na een moeilijk laatste jaar bij Dortmund - hij stond er slechts twee keer in de basis - verloor Hazard zijn plaats in de selectie.



Een uitleenbeurt na Nieuwjaar aan PSV zorgde, buiten een cruciale goal in de bekerfinale, evenmin de verhoopte boost.



De transfer naar Anderlecht brengt overigens ook herinneringen naar boven. In de winter van 2014 stond Hazard al eens heel dicht bij een overstap naar paars-wit, maar na een ongeziene transfersoap bleef de Gouden Schoen alsnog bij Zulte Waregem.

Kamal Sowah vindt Carl Hoefkens terug bij Standard. Standard zoekt versterking om uit de bodem van het klassement te kruipen, Kamal Sowah kwam bij Club Brugge nog niet in actie dit seizoen. Alle partijen kwamen vandaag tot een vergelijk: de 23-jarige Ghanese winger gaat een seizoen op huurbasis in Luik spelen. Club Brugge haalde de vroegere smaakmaker van OHL in de zomer van 2021. Die kon niet meteen zijn stempel drukken, in de terugronde van 2021-2022 werd hij aan AZ verhuurd. Vorig seizoen was hij in Brugge goed voor 36 matchen, 2 goals en 4 assists alle competities beschouwd. Bij Standard vindt Sowah Carl Hoefkens terug, vorig seizoen in de eerste maanden hoofdcoach van Club. "Kamal zal de concurrentie aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en diepgang zijn extra troeven voor onze ploeg", stelt sportief directeur Fergal Harkin.



Alle partijen kwamen vandaag tot een vergelijk: de 23-jarige Ghanese winger gaat een seizoen op huurbasis in Luik spelen.



Club Brugge haalde de vroegere smaakmaker van OHL in de zomer van 2021. Die kon niet meteen zijn stempel drukken, in de terugronde van 2021-2022 werd hij aan AZ verhuurd.



Vorig seizoen was hij in Brugge goed voor 36 matchen, 2 goals en 4 assists alle competities beschouwd. Bij Standard vindt Sowah Carl Hoefkens terug, vorig seizoen in de eerste maanden hoofdcoach van Club.



"Kamal zal de concurrentie aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en diepgang zijn extra troeven voor onze ploeg", stelt sportief directeur Fergal Harkin.

Stan Van Dessel van STVV naar Lierse K. Na 41 matchen voor STVV verlaat jeugdproduct Stan Van Dessel Stayen voor Lierse Kempenzonen in de Challenger Pro League. De middenvelder debuteerde in 2019 in de eerste ploeg. Dit seizoen mocht hij 4 keer invallen. Door de grote concurrentie centraal op het middenveld (o.a. Ito, Delorge, Fujita, Dumont, Yamamoto) besliste de club in overleg met Van Dessel dat een andere uitdaging de beste oplossing was. "Hij verdient het om onbetwist basisspeler te zijn", stelt STVV. In Lier tekende hij voor 1 jaar met optie.



Door de grote concurrentie centraal op het middenveld (o.a. Ito, Delorge, Fujita, Dumont, Yamamoto) besliste de club in overleg met Van Dessel dat een andere uitdaging de beste oplossing was. "Hij verdient het om onbetwist basisspeler te zijn", stelt STVV. In Lier tekende hij voor 1 jaar met optie.

