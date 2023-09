Spaanse bondscoach ondanks wereldtitel ontslagen, bond excuseert zich voor "beschamende zaak Rubiales"

Het blijft rommelen in het Spaanse voetbal. Jorge Vilda, de bondscoach van de nationale voetbalvrouwen, is ontslagen. Een beslissing als gevolg van de zaak rond oud-voorzitter Luis Rubiales. Nieuwe bondsvoorzitter Pedro Rocha heeft vandaag in een statement afstand genomen van de "beschamende zaak" en biedt zijn excuses aan.