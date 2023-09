Thierry Neuville gaat als leider slapen in Griekenland

clock 16:57

16 uur 57. Neuville aan de leiding, maar toch niet tevreden. Onder meer dankzij een zege in de 2e chrono van de dag heeft Thierry Neuville de koppositie genomen in Griekenland. Hij heeft na 6 ritten een minieme voorsprong op Sébastien Ogier. WK-leider Kalle Rovenperä staat voorlopig 3e. Ondanks die goeie uitgangspositie is Neuville niet helemaal tevreden. "Er is iets mis met de achterkant van de auto" en "dit was geen leuke rit" zijn maar 2 van de klachten die de Hyundai-rijder had na de verschillende etappes. .