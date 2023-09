Rally van Griekenland: Thierry Neuville ziet wereldtitel in rook opgaan, Rovanperä is nieuwe leider

clock 19:07 19 uur 07. Rovanperä springt over Ogier. Na een loodzware derde wedstrijddag in de Rally van Griekenland staat Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) op kop. De Fin heeft een voorsprong van 2:04:4 op Dani Sordo (Hyundai i20 N). Elfyn Evans (Toyota Yaris) is derde (+2:09:5). Sébastien Ogier (Toyota Yaris) beschadigde in de laatste rit van de dag zijn ophanging en zakt naar de vierde plaats. Thierry Neuville (Hyundai i20 N) moest dus als leider opgeven met transmissieproblemen. . Rovanperä springt over Ogier Na een loodzware derde wedstrijddag in de Rally van Griekenland staat Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) op kop. De Fin heeft een voorsprong van 2:04:4 op Dani Sordo (Hyundai i20 N). Elfyn Evans (Toyota Yaris) is derde (+2:09:5). Sébastien Ogier (Toyota Yaris) beschadigde in de laatste rit van de dag zijn ophanging en zakt naar de vierde plaats. Thierry Neuville (Hyundai i20 N) moest dus als leider opgeven met transmissieproblemen.



clock 15:15 15 uur 15. Tussenstand voor slotdag zondag. Na de opgave van Neuville komt Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van 12 seconden op de Fin Kalle Rovanpera. De Spanjaard Sordo, de Brit Evans en de Japanners Katsuta vervolledigen de top vijf en volgen op 1'48", 1'49" en 2'03" respectievelijk.

clock 14:13 14 uur 13. Neuville moet de handdoek gooien . Voor Thierry Neuville is de Rally van Griekenland voorbij. Halfweg de tweede volledige wedstrijddag had hij een voorsprong van 10,9 seconden. Maar zaterdagmiddag zorgde een put in de weg voor een beschadigde transmissie, met de opgave tot gevolg. Als zijn wagen het toestaat, kan hij morgen nog van start gaan. Het podium, en de wereldtitel, zijn niet meer haalbaar.

clock 16:57 16 uur 57. Neuville aan de leiding, maar toch niet tevreden. Onder meer dankzij een zege in de 2e chrono van de dag heeft Thierry Neuville de koppositie genomen in Griekenland. Hij heeft na 6 ritten een minieme voorsprong op Sébastien Ogier. WK-leider Kalle Rovenperä staat voorlopig 3e. Ondanks die goeie uitgangspositie is Neuville niet helemaal tevreden. "Er is iets mis met de achterkant van de auto" en "dit was geen leuke rit" zijn maar 2 van de klachten die de Hyundai-rijder had na de verschillende etappes.



Ondanks die goeie uitgangspositie is Neuville niet helemaal tevreden. "Er is iets mis met de achterkant van de auto" en "dit was geen leuke rit" zijn maar 2 van de klachten die de Hyundai-rijder had na de verschillende etappes.

clock 21:13 21 uur 13. Gisteren geen shakedown door het stormweer in Griekenland, vandaag werd er wel een rit afgewerkt. Titelverdediger Thierry Neuville moest tevreden zijn met de derde plaats. Hij was net geen halve seconde trager dan Kalle Rovenperä en zijn ploegmaat Lappi.

Titelverdediger Thierry Neuville moest tevreden zijn met de derde plaats. Hij was net geen halve seconde trager dan Kalle Rovenperä en zijn ploegmaat Lappi.

clock 21:05 Veel publiek in Griekenland. 21 uur 05. Veel publiek in Griekenland

clock 20:28 20 uur 28. Shakedown afgelast. Griekenland werd eerder dit jaar geteisterd door bijna oncontroleerbare bosbranden, nu moet het land een gevecht leveren met het water. De voorbije 24 uur viel er volgens specialisten de meeste regen ooit in Griekenland, allemaal het gevolg van storm Daniel. De organisatie van de Rally van Griekenland heeft daarom uit voorzorg beslist om de shakedown, het traditionele "defilé", van donderdag te schrappen.



De organisatie van de Rally van Griekenland heeft daarom uit voorzorg beslist om de shakedown, het traditionele "defilé", van donderdag te schrappen.