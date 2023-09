Memorial Van Damme: Wereldkampioene Ealey wint kogelstoten op Muntplein

clock 19:17

19 uur 17. Chase Ealey wint eerste nummer. De Amerikaanse Chase Ealey heeft de eerste zege op deze editie van de Memorial Van Damme te pakken. Ze won het kogelstoten met een worp van 20 meter en 5 centimeter. Traditioneel pikt de organisatie van de Memorial er één discipline uit die een dag voor de grote meeting al in het Brusselse stadscentrum wordt afgewerkt, de zogenaamde "Urban Memorial". Nu was dat, net als vorig jaar, het kogelstoten. Ealey, de wereldkampioene, trok het laken in de vijfde van zes pogingen naar zich toe met een worp van 20,5 meter, wel nog 46 centimeter onder haar persoonlijk record. De Canadese Sarah Mitton was tweede met 19,76 meter. De derde plaats ging opnieuw naar de Verenigde Staten, met Maggie Ewen die 19,64m stootte. Belgisch recordhoudster Jolien Boumkwo won het voorprogramma met 16,84 meter. Dat is 32 centimeter onder haar drie maanden oude nationale record. .