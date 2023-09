LIVESTREAM Memorial Van Damme: Opgave Bashir Abdi op de 10.000 meter, krijgen we wereldrecords te zien in Brussel?

clock 19:47 19 uur 47. Vervaet knap tweede. Imke Vervaet schiet bijzonder sterk uit de startblokken, maar kan die koppositie niet aanhouden. Het is de Française Amandine Brossier die wint in 51"40. Vervaetv houdt wel knap stand en finisht als tweede in 52"00. Camille Laus komt er niet aan te pas, ze wordt pas zesde in 53"31. Lambert wordt achtste en laatste 54"84. . Vervaet knap tweede Imke Vervaet schiet bijzonder sterk uit de startblokken, maar kan die koppositie niet aanhouden. Het is de Française Amandine Brossier die wint in 51"40. Vervaetv houdt wel knap stand en finisht als tweede in 52"00. Camille Laus komt er niet aan te pas, ze wordt pas zesde in 53"31. Lambert wordt achtste en laatste 54"84.

19 uur 43. Laus en Vervaet tegen Nederlands estafettegeweld. Vanavond staan er twee 400 meter-wedstrijden bij de vrouwen op het menu. Om 20.04 u nemen Cynthia Bolingo en Helena Ponette het onder meer op tegen WK-finalisten Lieke Klaver en Candice McLeod. Camille Laus, Kylie Lambert en Imke Vervaet komen nu al in actie in een iets minder rijk gestoffeerde reeks. Daarin krijgen we een Belgisch-Nederlands duel, want ook Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg staan aan de start. Zij snelden vorige maand samen met Lieke Klaver en Femke Bol nog naar de wereldtitel op de 4x400meter.



Camille Laus, Kylie Lambert en Imke Vervaet komen nu al in actie in een iets minder rijk gestoffeerde reeks. Daarin krijgen we een Belgisch-Nederlands duel, want ook Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg staan aan de start. Zij snelden vorige maand samen met Lieke Klaver en Femke Bol nog naar de wereldtitel op de 4x400meter.

19 uur 40. Bayekula triomfeert. Léa Bayekula pakt overtuigend de winst op de 100 meter rolstoel vrouwen. Onze landgenote wint in 16"34. De Ierse Shauna Bocquet en de Turkse Zübeyde Süpürgeci maken de top drie compleet.

clock 19:39 19 uur 39. Knappe opener van Vidts in het verspringen: 6,38 meter. Knappe opener van Vidts in het verspringen: 6,38 meter

19 uur 38. Seizoensbeste voor Vidts. Knappe opener van Noor Vidts in het verspringen. Met 6,38 meter heeft ze meteen de beste sprong van haar seizoen neergezet. Wereldkampioene Ivana Vuleta leidt de dans met een sprong van 6,74 meter.



Wereldkampioene Ivana Vuleta leidt de dans met een sprong van 6,74 meter.

19 uur 34. Indrukwekkend lijstje toppers. De deelnemerslijst in het polsstokspringen kan moeilijk indrukwekkender. Naast kersvers wereldkampioen Mondo Duplantis tekent ook Ernest John Obiena, goed voor zilver op het WK, present. Daarnaast mengen ook Kurtis Marschall en Christopher Nilsen, die het brons deelden in Boedapest, zich vanavond in de strijd.

19 uur 33. Wereldrecord voor Duplantis? In het polsstokspringen zijn alle ogen uiteraard gericht op Mondo Duplantis. Het Zweedse fenomeen veroverde in Boedapest zijn tweede wereldtitel op rij en ging er ook op zoek naar een verbetering van zijn wereldrecord, maar 6,23 meter bleek toen nog te hoog gegrepen. Lukt het vanavond wel? Het is ook uitkijken naar de prestatie van Ben Broeders. Die werd op het WK knap zevende, maar slaagde er niet in om zijn Belgisch record van 5,85 meter te evenaren. Met de steun van het Belgische publiek zit dat er vanavond misschien wel in.



Het is ook uitkijken naar de prestatie van Ben Broeders. Die werd op het WK knap zevende, maar slaagde er niet in om zijn Belgisch record van 5,85 meter te evenaren. Met de steun van het Belgische publiek zit dat er vanavond misschien wel in.

clock 19:28 19 uur 28. Abdi: "Ik liep voor de eerste keer met deze spikes". Abdi: "Ik liep voor de eerste keer met deze spikes"

19 uur 27. Ik had geen goed gevoel, ik miste wedstrijdritme. Ik liep voor de eerste keer met deze spikes, de piste voelde heel hard aan. Ik denk dat ik toch op de weg zal blijven. Het had geen zin om te forceren. Het is heel jammer voor het publiek, maar ik wou geen risico's nemen voor de marathon. Bashir Abdi.

clock 19:26 19 uur 26. Ebenyo wint in 26'57"80. Ebenyo wint in 26'57"80

19 uur 25. Ebenyo wint in PR. Ebenyo duikt voor het eerst in zijn carrière onder de 27 minuten. Hij wint in 26'57"80. Gressier sprint naar de tweede plaats, Mburu moet vrede nemen met de derde plek. Ze zijn allemaal afgepeigerd, de hitte heeft duidelijk zijn tol geëist.

19 uur 24. Laatste ronde! Ebenyo duikt de laatste ronde in. Een absolute toptijd wordt het niet. Kan hij onder de 27 minuten finishen?

clock 19:20 19 uur 20. Ebenyo krijgt het nu toch wat lastiger in de slotronden van deze 10.000 meter, maar hij blijft wel stevig op kop. Zijn voorsprong op achtervolgersduo Stanley Mburu en Jimmy Gressier blijft comfortabel. . Ebenyo krijgt het nu toch wat lastiger in de slotronden van deze 10.000 meter, maar hij blijft wel stevig op kop. Zijn voorsprong op achtervolgersduo Stanley Mburu en Jimmy Gressier blijft comfortabel.

19 uur 17. Je kon vanaf het begin zien dat Bashir zijn ritme niet vond. Er leek iets aan de hand, hij verloor geleidelijk aan posities. Dat was geen goed signaal. Het was de goede beslissing om op tijd uit de wedstrijd te stappen. Het is wel jammer voor hem en de Memorial. Eline Berings.

19 uur 14. Ebenyo gaat solo. De 10.000 meter gaat natuurlijk onverstoord verder, ook zonder Abdi. Daniel Simiu Ebenyo is daar nu het verschil aan het maken. De Keniaan slaat een kloofje op zijn landgenoot Nicholas Kipkorir.

19 uur 09. Hoe ver springt Vidts? Noor Vidts, die op het afgelopen WK in Boedapest zesde werd in de zevenkamp, komt vanavond in actie in het verspringen. Ze neemt het daarin op tegen kersvers wereldkampioene Ivana Vuleta. De Servische vulde vorige maand in Boedapest een leemte in haar palmares met een sprong van 7,14 meter, een beste wereldjaarprestatie. De 33-jarige Vuleta schoot zo eindelijk de hoofdvogel af na WK-brons in 2013 en 2015 en ook al een derde plek op de Olympische Spelen van Rio in 2016.



De Servische vulde vorige maand in Boedapest een leemte in haar palmares met een sprong van 7,14 meter, een beste wereldjaarprestatie. De 33-jarige Vuleta schoot zo eindelijk de hoofdvogel af na WK-brons in 2013 en 2015 en ook al een derde plek op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

clock 19:08 19 uur 08. Abdi geeft op! Abdi geeft op!

19 uur 07. Opgave Abdi! Oei, wat een ontgoocheling! Het draait helemaal vierkant voor Abdi en hij stapt hoofdschuddend uit de wedstrijd.

19 uur 06. Abdi in de problemen. Nog flink wat lege plekken in de tribunes zo vroeg op de avond, maar de aanwezige toeschouwers laten zich wel horen voor Bashir Abdi. En dat is nodig, want Abdi lijkt het moeilijk te hebben. Hij kan het hoge tempo niet aan en loopt nu zelfs in laatste positie.