LIVESTREAM Memorial Van Damme: Bolingo schittert met winst op de 400 meter, krijgen we wereldrecords te zien in Brussel?

clock 20:22 20 uur 22. Kitaguchi haalt stevig uit. Net als op het WK pakt Haruka Kitaguchi uit bij haar laatste worp. En hoe! Met 67,38 meter zet ze niet alleen een beste wereldjaarprestatie neer, maar ook een Japans record en uiteraard ook een persoonlijk record. Klasse!

clock 20:19 20 uur 19. Het was fantastisch om hier zo'n wedstrijd te lopen. Het publiek was geweldig en heeft mij echt gesteund in de laatste meters. De sfeer was fantastisch. Dit geeft veel vertrouwen. Cynthia Bolingo.

clock 20:17 20 uur 17. Muir maakt het verschil in slotronde. Laura Muir voert de forcing in de laatste ronde. Mageean doet er nog alles aan om haar te remonteren, maar Muir houdt stand en wint in 3'55"34. Een seizoensbeste voor de Britse en maar net boven het meetingrecord. Mageean is tweede, Chepchirchir pakt de derde plaats. Vanderelst is na een sterk begin weggezakt in de slotfase, zij is pas 15e in 4'10"65.



Mageean is tweede, Chepchirchir pakt de derde plaats. Vanderelst is na een sterk begin weggezakt in de slotfase, zij is pas 15e in 4'10"65.

clock 20:16 20 uur 16. Het werk van de hazen zit erop. Bij het ingaan van de slotronde zit alles nog goed bij elkaar.

clock 20:11 20 uur 11. Geeft Vanderelst seizoen nog wat glans? De nummers volgen zich in sneltempo op. Intussen staan de atletes van de 1.500 meter klaar voor hun wedstrijd. Wereldrecordhoudster Faith Kipyegon, die vorige maand in Boedapest haar derde opeenvolgende wereldtitel pakte op het nummer, is er vanavond niet bij. Idem voor Diribe Welteji en Sifan Hassan, de nummers 2 en 3 van het WK. Toch is er nog voldoende kwaliteit met onder meer Ciara Mageean en Nelly Chepchirchir, de nummers 4 en 5 van het voorbije WK, en het Britse topduo Laura Muir en Katie Snowden. Ook Elise Vanderelst tekent present, na haar ontgoochelende WK waar ze kansloos uitgeschakeld werd in de reeksen.



Toch is er nog voldoende kwaliteit met onder meer Ciara Mageean en Nelly Chepchirchir, de nummers 4 en 5 van het voorbije WK, en het Britse topduo Laura Muir en Katie Snowden. Ook Elise Vanderelst tekent present, na haar ontgoochelende WK waar ze kansloos uitgeschakeld werd in de reeksen.

clock 20:09 20 uur 09. Kitaguchi aan de leiding. In alle drukte is ook de strijd in het speerwerpen bij de vrouwen al een tijdje bezig. Voorlopig maakt Haruka Kitaguchi daar haar favorietenrol waar. Zij bezorgde Japan vorige maand met haar laatste worp op de valreep de eerste wereldtitel in het speerwerpen. Ze leidt nu met een worp van 65,20 meter.

clock 20:07 20 uur 07. We hebben echt een wereldtopper van formaat op de 400 meter. Benieuwd wat we volgend jaar van haar nog gaan zien. Eline Berings.

clock 20:06 20 uur 06. Schitterende prestatie: Bolingo wint de 400 meter. Schitterende prestatie: Bolingo wint de 400 meter

clock 20:05 20 uur 05. Bolingo wint! Wat een schitterende prestatie van Cynthia Bolingo! Voor eigen volk zet ze de kers op de taart. Dankzij een indrukwekkende eindsprint wint ze in 50"09. Lieke Klaver is tweede, de Amerikaanse Shamier Little derde.

clock 20:01 20 uur 01. Kan Bolingo nog eens schitteren? De toeschouwers schuiven naar het puntje van hun stoel, want het is tijd voor de 400 meter mét Cynthia Bolingo. Zij zorgde op het voorbije WK voor dé Belgische topprestatie door als eerste Belgische atlete onder de 50 seconden te duiken op de 400 meter. Met een topchrono van 49"96 plaatste zich zo als eerste Belgische ooit voor de 400 meter-finale van het WK. Daarin werd ze bovendien knap vijfde. Net voor Lieke Klaver, die er vanavond ook weer bij is. Bolingo is niet de enige Belgian Cheetah in deze race, ook Helena Ponette mengt zich in de debatten.



Met een topchrono van 49"96 plaatste zich zo als eerste Belgische ooit voor de 400 meter-finale van het WK. Daarin werd ze bovendien knap vijfde. Net voor Lieke Klaver, die er vanavond ook weer bij is.



Bolingo is niet de enige Belgian Cheetah in deze race, ook Helena Ponette mengt zich in de debatten.

clock 20:00 20 uur . Raakt Mahoetsjich over 2,07 meter? In het hoogspringen zijn ze intussen ook bezig aan de competitie. Merel Maes maakte in Boedapest haar WK-debuut en staat ook vanavond tussen de toppers. Kersvers wereldkampioene Yaroslava Mahoetsjich is de topfavoriete, al mag ze wellicht concurrentie verwachten van onder meer de Australische Eleanor Patterson, de zilverenmedaillewinnares van Boedapest. Mahoetsjich sprong vorig weekend over 2,02 meter op de Diamond League-meeting van Xiamen. Zo evenaarde de Oekraïense de beste wereldjaarprestatie van de Australische Nicola Olyslagers eind juni in Lausanne. Vorig jaar zette ze met 2,05 meter een persoonlijk record neer in Brussel, dit jaar mikt ze op 2,07 meter. Het wereldrecord staat met 2,09 meter al 36 jaar op naam van de Bulgaarse Stefka Kostadinova.



Kersvers wereldkampioene Yaroslava Mahoetsjich is de topfavoriete, al mag ze wellicht concurrentie verwachten van onder meer de Australische Eleanor Patterson, de zilverenmedaillewinnares van Boedapest.



Mahoetsjich sprong vorig weekend over 2,02 meter op de Diamond League-meeting van Xiamen. Zo evenaarde de Oekraïense de beste wereldjaarprestatie van de Australische Nicola Olyslagers eind juni in Lausanne. Vorig jaar zette ze met 2,05 meter een persoonlijk record neer in Brussel, dit jaar mikt ze op 2,07 meter.



Het wereldrecord staat met 2,09 meter al 36 jaar op naam van de Bulgaarse Stefka Kostadinova.

clock 19:58 19 uur 58. Vervaet: "Heel goed om zo het seizoen te eindigen" . Vervaet: "Heel goed om zo het seizoen te eindigen"

clock 19:57 19 uur 57. Broeders over 5,72 meter. In het polsstokspringen ligt de lat intussen op 5,72 meter. Broeders heeft daarop net als bij 5,62 meter twee pogingen nodig.

clock 19:55 19 uur 55. Sterke race van Vanderbemden en Watrin, Boers wint. Sterke race van Vanderbemden en Watrin, Boers wint

clock 19:54 19 uur 54. Boers troeft de Belgen af. Isayah Boers maakt zijn favorietenrol waar en wint de B-race van de 400 meter in 45"47. De Nederlander wordt het wel bijzonder moeilijk gemaakt door Robin Vanderbemden. Die finisht als tweede in 45"51, een persoonlijk record. Ook Watrin zet een sterke race neer, hij is derde in 45"60, een seizoensbeste. Mabille en Sacoor sluiten de rij als zevende en achtste.



Ook Watrin zet een sterke race neer, hij is derde in 45"60, een seizoensbeste. Mabille en Sacoor sluiten de rij als zevende en achtste.

clock 19:51 19 uur 51. Belgische 400 meter-race. Net als bij de vrouwen krijgen we ook bij de mannen twee races op de 400 meter. In de "Belgische" wedstrijd staan met Robin Vanderbemden, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Florent Mabille vier Belgian Tornados aan de start. De A-wedstrijd vormt straks om 21.53 u het slotnummer van deze Memorial Van Damme. Daarin nemen Dylan Borlée en Alexander Doom het op tegen de Brit Matthew Hudson-Smith, de nummer 2 van het voorbije WK.

clock 19:48 19 uur 48. Vervaet houdt knap stand en finisht als tweede in 52"00. Vervaet houdt knap stand en finisht als tweede in 52"00

clock 19:47 19 uur 47. Vervaet knap tweede. Imke Vervaet schiet bijzonder sterk uit de startblokken, maar kan die koppositie niet aanhouden. Het is de Française Amandine Brossier die wint in 51"40. Vervaet houdt wel knap stand en finisht als tweede in 52"00. Camille Laus komt er niet aan te pas, ze wordt pas zesde in 53"31. Lambert wordt achtste en laatste 54"84.

clock 19:43 19 uur 43. Laus en Vervaet tegen Nederlands estafettegeweld. Vanavond staan er twee 400 meter-wedstrijden bij de vrouwen op het menu. Om 20.04 u nemen Cynthia Bolingo en Helena Ponette het onder meer op tegen WK-finalisten Lieke Klaver en Candice McLeod. Camille Laus, Kylie Lambert en Imke Vervaet komen nu al in actie in een iets minder rijk gestoffeerde reeks. Daarin krijgen we een Belgisch-Nederlands duel, want ook Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg staan aan de start. Zij snelden vorige maand samen met Lieke Klaver en Femke Bol nog naar de wereldtitel op de 4x400meter.



Camille Laus, Kylie Lambert en Imke Vervaet komen nu al in actie in een iets minder rijk gestoffeerde reeks. Daarin krijgen we een Belgisch-Nederlands duel, want ook Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg staan aan de start. Zij snelden vorige maand samen met Lieke Klaver en Femke Bol nog naar de wereldtitel op de 4x400meter.