Aftellen naar Memorial Van Damme: "Wereldrecord op 200m zou historisch zijn"

Bij de Belgen wil Bashir Abdi het Belgische publiek verwennen. Op de 10.000 meter wil hij het Belgische record van Mohammed Mourhit en misschien zelfs het Europese record van Mo Farah van de tabellen lopen. "Het zou het best mogelijk begin van de avond zijn", aldus Pieter-Jan Hannes. "Het is een zeer moedige poging. Tijdens zijn marathonvoorbereiding moeten ze met het team toch gemerkt hebben dat het mogelijk is."



Cynthia Bolingo zal ook wat aandacht trekken. Op de 400 meter werd ze 5e op het WK, ze liep ook onder de 50 seconden. "Hout vasthouden dat we iets moois te zien krijgen."



Ten slotte verdient ook Ben Broeders aandacht. "Hij is nog jong en werd alweer 7e op het WK, in een fenomenaal polsstokveld. Een Belgisch record zou fantastisch zijn", besluit Hannes.

Misschien vooral naar de 200 meter bij de vrouwen met Shericka Jackson. "Op het WK in Boedapest strandde ze op 7 honderdsten van het wereldrecord van Florence-Griffith Joyner. Ongezien. Als ze het op de Memorial zou breken, is dat historisch", aldus Pieter-Jan Hannes. Ook het hoogspringen is de moeite met Jaroslava Mahoetsjich. Natuurlijk is ook Mondo Duplantis een blikvanger. "Met de nieuwe piste is een wereldrecord mogelijk", schat Hannes. Ten slotte kan ook Jakob Ingebrigtsen voor een wereldprestatie zorgen op de onorthodoxe 2.000 meter.

Er is heel hard ingezet op Belgische atleten. Het is fijn om te zien dat het een Belgisch atletiekfeest wordt mét grote sterren om er een prachtige avond van te maken. Pieter-Jan Hannes.

Met een volledig vernieuwde atletiekpiste hoopt de Memorial Van Damme de atletiekfans te verwennen met enkele topprestaties. "En die nieuwe piste zal zeker effect hebben", schat atleet Pieter-Jan Hannes in.



"Op de vorige piste werden 16 of 17 wereldrecords verbroken. Daarvan staan er nog 6 overeind. De meetingrecords liggen dan ook heel dicht bij wereldrecords. Maar er werd ingezet op supersterren voor een reden."

