BEKIJK: Hans Vanaken haalt zijn gram en jent het Gentse publiek na gelijkmaker

Hans Vanaken speelde vanmiddag zijn 400e match in het shirt van Club Brugge. De aanvoerder was lange tijd onzichtbaar tot hij kort voor de rust de 1-1 overhoeks in doel kopte.

Vanaken, niet de publiekslieveling in Gent, was op die manier voor de 200e keer betrokken in een Brugs doelpunt en was duidelijk in zijn nopjes dat hij de thuissupporters een gepast antwoord had kunnen bieden.

Vanaken daagde hen dan ook uit: met een atypische grijns en met zijn handpalmen ostentatief naast zijn lichaam jutte hij de Gentse tribunes op. Het boegeroep van de Gent-fans nam hij er met de glimlach bij.