Divock Origi keert voor seizoen terug naar Premier League bij Nottingham Forrest

Divock Origi ruilde vorige zomer Liverpool voor Milaan, waar hij niet echt kon doorbreken. Hij kwam wel 36 keer op het veld, goed voor 2 goals en 2 assists. Coach Stefano Pioli rekende niet meer op hem en Origi was al weken op zoek naar een uitweg.



De oplossing voor de 32-voudige Rode Duivel lag bij Nottingham Forest. Zo keert Origi terug naar de Premier League, waar hij 7 seizoenen onder contract lag bij Liverpool. Eentje daarvan werd hij uitgeleend aan Wolfsburg.



Origi is nog steeds een legende in Liverpool. Hij maakte onder meer cruciale goals in de halve finale (tegen FC Barcelona) en finale (tegen Tottenham) van de Champions League-campagne van het seizoen 2018-2019. Liverpool zou dat jaar de Beker met de Grote Oren op zak steken.



Origi won met Liverpool ook een titel. In totaal eindigde hij er met 41 goals en 18 assists in 175 wedstrijden.



Origi wordt ploegmaat van Orel Mangala. Eerder op de avond versterkte Nottingham Forest zich ook al met de Ivoriaanse middenvelder Ibrahim Sangaré (PSV), de Griekse doelman Odysseas Vlachodimos (Benfica), de Engelse aanvaller Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en de Argentijnse middenvelder Nicolás Domínguez (Bologna).



Zo spelen geen van de 4 Belgen van vorig jaar meer bij Milan: Aster Vranckx keerde na een jaartje huur terug naar Wolfsburg, Charles De Ketelaere wordt een jaar bij Atalanta gestald, Alexis Saelemaekers bij Bologna.