Dan toch! Kompany leent Mike Trésor op het laatste nippertje nog van Genk

Om 23.59 uur op Transfer Deadline Day dropte Burnley nog een bommetje. Zo maakte het me een ludiek filmpje bekend dat het Mike Trésor een seizoen op uitleenbeurt naar de Premier League laat komen. "Het project en de visie van de coach spreekt me enorm aan", vertelde de voormalige Genkse winger over zijn overstap naar de ploeg van Vincent Kompany.