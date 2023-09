Wereldrecord in aantocht voor avonturier Matthieu Bonne? "Hallucinaties en verminderd smaakvermogen"

Matthieu Bonne, bekend van het VRT1-programma Kamp Waes, koos voor zijn recordpoging bewust voor de Griekse Golf van Korinthe. Daar kan hij meer dan 100 kilometer in een rechte lijn zwemmen, wat het de ideale locatie maakt voor zijn uitdaging.

Al gooide de felle wind aanvankelijk roet in eten: te lastig en te gevaarlijk. Bonne ging uiteindelijk op donderdagochtend om 9 uur - iets later dan gepland - van start. Goed voor een zwemtocht van 48 tot mogelijk 70 uur.



Na anderhalve dag zwemmen stuurde het team rond Matthieu Bonne deze update uit:

"Matthieu Bonne heeft nu al 83 km afgelegd in de Golf van Korinthe. Hij stelt het nog steeds goed, maar de tocht wordt stilaan zwaarder. Vooral de koude eist zijn tol."

"Alhoewel het momenteel warm is in Griekenland, zorgt de bewolking ervoor dat Matthieu moeilijk opgewarmd geraakt. Ook het feit hij enorm veel energie verbrandt, maakt dat zijn lichaam sneller afkoelt."

"Door zijn slaaptekort krijgt Matthieu wat last van hallucinaties en ook zijn smaakvermogen is sterk afgenomen. Hij wordt nog steeds erg goed ondersteund door zijn team dat over hem waakt en continu in contact staat met hem."

Als alles goed gaat, zou Matthieu zaterdag rond het middaguur het huidige record breken.