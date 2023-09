Wereldrecord in aantocht voor avonturier Matthieu Bonne? "Allerzwaarste laatste loodjes, maar weer zit mee"

127 kilometer non-stop zwemmen in de zee. Dat is de klus die Matthieu Bonne sinds donderdag wil klaren. De Bredenaar zou daarmee het wereldrecord breken. Gisteravond begon de inspanning te wegen, maar vanochtend lag hij nog steeds op koers om rond 20 uur het record te halen. Slaagt Bonne in zijn doel?