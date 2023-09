Thymen Arensman loopt gezichtsletsel en gebroken sleutelbeen op na zware val in de Vuelta

De Nederlander Thymen Arensman is al de twaalfde opgever in de Ronde van Spanje.

Arensman was het zwaarste slachtoffer van een crash diep in de finale van de zevende Vuelta-rit. Nadien bleef hij uitgestrekt op het asfalt liggen, om uiteindelijk in een ziekenwagen de koers te verlaten.

De wedstrijdorganisatie meldde later dat Arensman een gezichtsletsel en sleutelbeenbreuk opgelopen had. Vorig jaar finishte de Nederlander nog als zesde in de Vuelta, na ritwinst op de Sierra Nevada.

Ook de Belg Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) was betrokken in de valpartij van Arensman. De sprintloods van tweevoudig ritwinnaar Kaden Groves kwam er vanaf met schaafwonden, en is volgens zijn team verder oké.