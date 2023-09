Schaduwfavoriet Thymen Arsensman moet Vuelta in een ambulance verlaten na zware valpartij

Ineos houdt zijn adem in voor Thymen Arensman. De klassementsman van de Grenadiers kwam in de hectische finale van de 7e Vuelta-etappe zwaar ten val. De Nederlander bleef lang op het asfalt liggen en werd uiteindelijk met een ambulance en een nekbrace afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is voorlopig wachten op een medisch bulletin van de ploeg.