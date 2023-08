Rode Duivel Olivier Deman ondergaat medische testen bij Werder Bremen

"Olivier Deman is momenteel in Bremen voor medische testen en de ondertekening van zijn contract", laat Werder weten.

"Hij stond al langer op onze radar. Ik ga ervanuit dat de transfer vandaag in kannen kruiken is", vult bestuurslid en oud-international Clemens Fritz aan.

Werder Bremen is de club van Senne Lynen (ex-Union). Het team is niet al te best aan het seizoen begonnen.

Na de vroegtijdige uitschakeling in de beker tegen Viktoria Keulen verloor het in de competitie van Bayern (0-4) en Freiburg (1-0). Door die nederlagen staat het na twee speeldagen helemaal onderaan de Bundesliga.

Bij Cercle Brugge lag Deman nog een jaar onder contract. Eind vorig jaar debuteerde hij bij de nationale ploeg, met een korte invalbeurt tegen Estland (3-0).