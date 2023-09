LIVEBLOG Transfer Deadline Day: WK-revelaties Amrabat en Kolo Muani dicht bij toptransfer, wat met slotoffensief Barcelona?

clock 21:35 21 uur 35. In Frankrijk heeft Nice het contract van doelman Kasper Schmeichel ontbonden. Volgens de tweet van de Zuid-Franse ploeg gingen beide partijen in onderling overleg uit elkaar. Schmeichel kwam vorige zomer aan in Nice en was er een jaar lang titularis. Dit seizoen was hij zijn basisplaats echter kwijtgeraakt. . In Frankrijk heeft Nice het contract van doelman Kasper Schmeichel ontbonden. Volgens de tweet van de Zuid-Franse ploeg gingen beide partijen in onderling overleg uit elkaar.



clock 21:32 21 uur 32.

clock 21:28 21 uur 28. Twee Portugese Joao's voor Barcelona. Barcelona lijkt een mooi einde van de transfermarkt tegemoet te gaan. Zowel Joao Felix als Joao Cancelo zouden komend seizoen uitkomen voor de Spaanse kampioen. Het gaat in beide gevallen om huurdeals, Barcelona heeft nog niet de financiële slagkracht om dat soort namen te kopen. . Twee Portugese Joao's voor Barcelona Barcelona lijkt een mooi einde van de transfermarkt tegemoet te gaan. Zowel Joao Felix als Joao Cancelo zouden komend seizoen uitkomen voor de Spaanse kampioen.



clock 21:21 21 uur 21. Amrabat klaar met medische testen bij Man. United. In Manchester hopen ze op tijd de transfer van Sofyan Amrabat af te ronden. De Marokkaan, een van de absolute revelaties van het afgelopen WK, zou zijn medische testen afgerond hebben bij Manchester United. Amrabat, die in het verleden nog voor Club Brugge uitkwam, komt over van Fiorentina. . Amrabat klaar met medische testen bij Man. United In Manchester hopen ze op tijd de transfer van Sofyan Amrabat af te ronden. De Marokkaan, een van de absolute revelaties van het afgelopen WK, zou zijn medische testen afgerond hebben bij Manchester United.



clock 21:13 21 uur 13. Landry Dimata trekt naar Turkije. Ook Landry Dimata zoekt vandaag nog andere oorden op. De ex-spits van Oostende en Anderlecht tekende voor drie seizoenen bij het Turkse Samsunspor, dat vorig jaar promoveerde. Dimata is nog altijd maar 26 jaar en komt over van het Spaanse Espanyol. Vorig seizoen degradeerde hij met die club uit La Liga. . Landry Dimata trekt naar Turkije Ook Landry Dimata zoekt vandaag nog andere oorden op. De ex-spits van Oostende en Anderlecht tekende voor drie seizoenen bij het Turkse Samsunspor, dat vorig jaar promoveerde.



clock 21:12 21 uur 12.

clock 21:08 21 uur 08. Stunt Standard met Newcastle-speler? Een volgend opvallend nieuwtje komt van SkySports. De Britten melden dat Standard verregaande interesse toont in Newcastle-speler Isaac Hayden. De verdedigende middenvelder heeft 118 wedstrijden op zijn teller staan in de Premier League, maar zit bij Newcastle al lang op een zijspoor. Vorig seizoen werd Hayden nog uitgeleend aan Norwich. Ook Luton toonde interesse in Hayden, maar zij hebben met Sambi Lokonga een andere middenvelder te pakken. . Stunt Standard met Newcastle-speler? Een volgend opvallend nieuwtje komt van SkySports. De Britten melden dat Standard verregaande interesse toont in Newcastle-speler Isaac Hayden.



clock 21:01 21 uur 01. Kolo Muani dan toch naar PSG? Randal Kolo Muani lijkt voor de saga van de dag te zorgen. Fabrizio Romano meldt nu dat de deal tussen de Fransman en PSG alsnog doorgaat, nadat eerder vandaag tegenovergesteld nieuws gemeld werd. PSG betaalt 90 miljoen euro aan Eintracht Frankfurt voor de jonge aanvaller, de transfer zou snel aangekondigd worden. . Kolo Muani dan toch naar PSG? Randal Kolo Muani lijkt voor de saga van de dag te zorgen. Fabrizio Romano meldt nu dat de deal tussen de Fransman en PSG alsnog doorgaat, nadat eerder vandaag tegenovergesteld nieuws gemeld werd.



clock 20:41 20 uur 41. PSV haalt publieksheld Hirving Lozano terug. PSV heeft zich versterkt met Hirving Lozano. De Mexicaan speelde tussen 2017 en 2019 al in Eindhoven, daarna ging hij naar Napoli. Bij het grote publiek is Lozano vooral bekend van een topprestatie tegen Duitsland op het WK in 2018. Bij Napoli werd Lozano vorig seizoen kampioen, maar hij zat meer op de bank dan hem lief was. PSV biedt nu een oplossing, Lozano moet op rechtsvoor de concurrentie aangaan met Rode Duivel Bakayoko. . PSV haalt publieksheld Hirving Lozano terug PSV heeft zich versterkt met Hirving Lozano. De Mexicaan speelde tussen 2017 en 2019 al in Eindhoven, daarna ging hij naar Napoli. Bij het grote publiek is Lozano vooral bekend van een topprestatie tegen Duitsland op het WK in 2018.



clock 20:37 20 uur 37.

clock 20:29 20 uur 29. Atletico komt overeen met Barcelona over Joao Felix. Barcelona en Atletico Madrid hebben ondertussen een overeenkomst over Joao Felix. De voormalige Golden Boy speelt, zonder onvoorziene moeilijkheden, komend seizoen voor de tegenstander van Antwerp in de Champions League. Het is overigens een drukke dag bij Barcelona. Naast het vertrek van Ansu Fati en de komst van Felix proberen ze ook nog de transfer van Joao Cancelo af te ronden. Cancelo moet overkomen van Manchester City en zou ook al in Spanje zijn. . Atletico komt overeen met Barcelona over Joao Felix Barcelona en Atletico Madrid hebben ondertussen een overeenkomst over Joao Felix. De voormalige Golden Boy speelt, zonder onvoorziene moeilijkheden, komend seizoen voor de tegenstander van Antwerp in de Champions League.



clock 20:25 20 uur 25. Union zet Castro-Montes net op tijd op de Europese lijst. Union heeft zich op het nippertje ook nog versterkt met Alessio Castro-Montes. De flankspeler komt over van Gent en tekende net op tijd om nog toegevoegd te kunnen worden aan de Europese lijst. Morgen zou Castro-Montes officieel voorgesteld worden door de club uit het Dudenpark. . Union zet Castro-Montes net op tijd op de Europese lijst Union heeft zich op het nippertje ook nog versterkt met Alessio Castro-Montes. De flankspeler komt over van Gent en tekende net op tijd om nog toegevoegd te kunnen worden aan de Europese lijst.



clock 20:19 20 uur 19. Lokonga naar Luton: here we go! De uitleenbeurt van Albert Sambi Lokonga naar Luton Town lijkt er te komen. Fabrizio Romano bevestigde dat nieuws zojuist op Twitter, onze landgenoot zal een jaartje bij de promovendus doorbrengen. . Lokonga naar Luton: here we go! De uitleenbeurt van Albert Sambi Lokonga naar Luton Town lijkt er te komen. Fabrizio Romano bevestigde dat nieuws zojuist op Twitter, onze landgenoot zal een jaartje bij de promovendus doorbrengen.

clock 20:05 20 uur 05. Ook Italiaanse transfermarkt sluit. Na Duitsland is ook in Italië de transfermarkt gesloten. Juist voor de deadline heeft Inter wel nog de transfer van Davy Klaassen afgerond, de Nederlander komt over van Ajax. . Ook Italiaanse transfermarkt sluit Na Duitsland is ook in Italië de transfermarkt gesloten. Juist voor de deadline heeft Inter wel nog de transfer van Davy Klaassen afgerond, de Nederlander komt over van Ajax.

clock 19:06 19 uur 06. Stef Peeters zorgt voor dé verrassing van de dag. Stef Peeters zorgt zonder twijfel voor de meest onverwachte transfer van de dag. De 31-jarige middenvelder van Eupen, die doorheen de zomer op interesse kon rekenen van Anderlecht en Standard, tekent bij Patro Eisden Maasmechelen in de Challenger Pro League. . Stef Peeters zorgt voor dé verrassing van de dag Stef Peeters zorgt zonder twijfel voor de meest onverwachte transfer van de dag.



clock 18:41 18 uur 41. Toppers blijven in Brugge. Ook in Brugge lijken ze een goudhaantje te kunnen blijven. Het blijft nu al enkele uren stil rond Tajon Buchanan, de Canadees lijkt niet meer van club te wisselen. Dat betekent ook dat de kans op een terugkeer van Thomas Meunier verkleint. Ook Antonio Nusa zal vandaag allicht niet meer vertrekken, voor hem lijkt een miljoenendeal op komst die pas volgend jaar ingaat. . Toppers blijven in Brugge Ook in Brugge lijken ze een goudhaantje te kunnen blijven. Het blijft nu al enkele uren stil rond Tajon Buchanan, de Canadees lijkt niet meer van club te wisselen. Dat betekent ook dat de kans op een terugkeer van Thomas Meunier verkleint.



clock 18:39 18 uur 39. Debast lijkt te blijven bij Anderlecht. Volgens de Nederlandse PSV-volger Rik Elfrink zou de Eindhovense club van Anderlecht te horen hebben gekregen dat Zeno Debast dit seizoen in Brussel zal blijven. Debast, vandaag opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels, stond al lang in de belangstelling van PSV. Er staat nog veel te gebeuren in Eindhoven, ze hopen vandaag Hirving Lozano en Davinson Sanchez aan te kondigen. . Debast lijkt te blijven bij Anderlecht Volgens de Nederlandse PSV-volger Rik Elfrink zou de Eindhovense club van Anderlecht te horen hebben gekregen dat Zeno Debast dit seizoen in Brussel zal blijven.



clock 18:33 18 uur 33. Ook voor Divock Origi lijkt deze deadline day nog een oplossing te bieden. De Rode Duivel zou bezig zijn met medische testen om een huurdeal met Nottingham Forest af te ronden. De nakende transfer van Origi heeft ook gevolgen voor een andere Rode Duivel. Michy Batshuayi werd de afgelopen dagen nadrukkelijk genoemd bij Nottingham Forest, maar wordt met de komst van Origi overbodig. . Ook voor Divock Origi lijkt deze deadline day nog een oplossing te bieden. De Rode Duivel zou bezig zijn met medische testen om een huurdeal met Nottingham Forest af te ronden.



clock 18:08 18 uur 08. Standard ziet kapitein Donnum nog vertrekken. Slecht nieuws op Sclessin, Aron Donnum verlaat Standard voor het Franse Toulouse. De 25-jarige Noorse international verlaat Luik na 2 seizoenen, Zinho Vanheusden neemt de kapiteinsband over. Donnum zal echter snel terug in België staan. Zijn nieuwe club Toulouse lootte vandaag Union in de Europa League, ook Liverpool en LASK zitten in die groep. . Standard ziet kapitein Donnum nog vertrekken Slecht nieuws op Sclessin, Aron Donnum verlaat Standard voor het Franse Toulouse. De 25-jarige Noorse international verlaat Luik na 2 seizoenen, Zinho Vanheusden neemt de kapiteinsband over.



