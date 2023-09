LIVEBLOG Transfer Deadline Day: Nieuwe spits voor Union, Standard laat kapitein Donnum gaan

clock 18:41 18 uur 41. Toppers blijven in Brugge. Ook in Brugge lijken ze een goudhaantje te kunnen blijven. Het blijft nu al enkele uren stil rond Tajon Buchanan, de Canadees lijkt niet meer van club te wisselen. Dat betekent ook dat de kans op een terugkeer van Thomas Meunier verkleint. Ook Antonio Nusa zal vandaag allicht niet meer vertrekken, voor hem lijkt een miljoenendeal op komst die pas volgend jaar ingaat. . Toppers blijven in Brugge Ook in Brugge lijken ze een goudhaantje te kunnen blijven. Het blijft nu al enkele uren stil rond Tajon Buchanan, de Canadees lijkt niet meer van club te wisselen. Dat betekent ook dat de kans op een terugkeer van Thomas Meunier verkleint.



Ook Antonio Nusa zal vandaag allicht niet meer vertrekken, voor hem lijkt een miljoenendeal op komst die pas volgend jaar ingaat.

clock 18:39 18 uur 39. Debast lijkt te blijven bij Anderlecht. Volgens de Nederlandse PSV-volger Rik Elfrink zou de Eindhovense club van Anderlecht te horen hebben gekregen dat Zeno Debast dit seizoen in Brussel zal blijven. Debast, vandaag opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels, stond al lang in de belangstelling van PSV. Er staat nog veel te gebeuren in Eindhoven, ze hopen vandaag Hirving Lozano en Davinson Sanchez aan te kondigen.



Debast, vandaag opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels, stond al lang in de belangstelling van PSV. Er staat nog veel te gebeuren in Eindhoven, ze hopen vandaag Hirving Lozano en Davinson Sanchez aan te kondigen.

clock 18:33 18 uur 33. Ook voor Divock Origi lijkt deze deadline day nog een oplossing te bieden. De Rode Duivel zou bezig zijn met medische testen om een huurdeal met Nottingham Forest af te ronden.

clock 18:08 18 uur 08. Standard ziet kapitein Donnum nog vertrekken. Slecht nieuws op Sclessin, Aron Donnum verlaat Standard voor het Franse Toulouse. De 25-jarige Noorse international verlaat Luik na 2 seizoenen, Zinho Vanheusden neemt de kapiteinsband over. Donnum zal echter snel terug in België staan. Zijn nieuwe club Toulouse lootte vandaag Union in de Europa League, ook Liverpool en LASK zitten in die groep.



Donnum zal echter snel terug in België staan. Zijn nieuwe club Toulouse lootte vandaag Union in de Europa League, ook Liverpool en LASK zitten in die groep.

clock 18:00 18 uur . Geen transfers meer in Duitsland. Naar goede gewoonte sluit de transfermarkt in Duitsland al om 18u. Bayern en co. mogen dus geen inkomende transfers meer doen, spelers verkopen mag wel nog. Dat betekent dat ook Joao Palhinha niet meer zal tekenen bij Bayern, de miljoenendeal met Fulham voor de Portugees zou op het einde afgesprongen zijn. Die ontwikkeling zou dan weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de transfer van Gravenberch naar Liverpool.



Dat betekent dat ook Joao Palhinha niet meer zal tekenen bij Bayern, de miljoenendeal met Fulham voor de Portugees zou op het einde afgesprongen zijn. Die ontwikkeling zou dan weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de transfer van Gravenberch naar Liverpool.

clock 17:18 17 uur 18. Kolo Muani dan toch niet naar PSG. De transfer van Randal Kolo Muani naar PSG zou op het laatste moment afgesprongen zijn. De Franse ontdekking van het afgelopen WK blijft volgens het Duitse Bild gewoon bij Eintracht Frankfurt, in plaats van voor 90 miljoen euro naar Parijs te trekken.

clock 17:13 17 uur 13. Luton Town toont interesse in Sambi Lokonga. Er zou mogelijk alsnog een oplossing in de maak zijn voor Albert Sambi Lokonga. De voormalige kapitein van Anderlecht behoort bij Arsenal niet tot de plannen van Arteta. Volgens SkySports toont promovendus Luton Town interesse in een uitleenbeurt. Luton staat met 0 punten onderaan en kan nog wat versterking gebruiken in de Premier League.



Volgens SkySports toont promovendus Luton Town interesse in een uitleenbeurt. Luton staat met 0 punten onderaan en kan nog wat versterking gebruiken in de Premier League.

clock 17:06 17 uur 06. Man. United huurt linksachter van Tottenham. Manchester United heeft zich versterkt met Sergio Reguilon. De Spaanse linksachter wordt voor een seizoen gehuurd van Tottenham, waar hij op een zijspoor zat. United had dringend een linksachter nodig omwille van de langdurige blessures van Shaw en Malacia. Met die twee is er wel nog voldoende kwaliteit aanwezig, vandaar dat het enkel om een huurdeal gaat.



United had dringend een linksachter nodig omwille van de langdurige blessures van Shaw en Malacia. Met die twee is er wel nog voldoende kwaliteit aanwezig, vandaar dat het enkel om een huurdeal gaat.

clock 16:59 16 uur 59. Union haalt eindelijk langverwachte spits Kevin Rodriguez. Union heeft zich versterkt met spits Kevin Rodriguez. De Ecuadoraan komt over van Independiente del Valle en moet de vervanger van Boniface worden. De 23-jarige spits ging met Ecuador mee naar het WK in Qatar afgelopen seizoen, maar kwam daar niet verder dan 2 invalbeurten van telkens een minuut. Rodriguez tekent in Brussel een contract voor 4 seizoenen.



De 23-jarige spits ging met Ecuador mee naar het WK in Qatar afgelopen seizoen, maar kwam daar niet verder dan 2 invalbeurten van telkens een minuut. Rodriguez tekent in Brussel een contract voor 4 seizoenen.

clock 16:53 16 uur 53. Joao Felix nu wel erg dicht bij Barcelona. Een van de grootste verhalen van deze deadline day lijkt een happy end te krijgen. Joao Felix is zojuist geland in Barcelona, zijn vlucht werd gevolgd door een slordige 15.000 man.

clock 16:26 Neemt Mo Salah hier afscheid van Liverpool? 16 uur 26. Neemt Mo Salah hier afscheid van Liverpool?

clock 16:11 16 uur 11. Mo Salah probeert transfer naar Saudi-Arabië te forceren. In Liverpool houden ze hun hart vast. Sterspeler Mohamed Salah zou vertrokken zijn op het trainingscomplex om een transfer naar het Saudische Al-Ittihad te forceren, zo meldt Sky Sports. Salah zou al een akkoord hebben met de club en wacht nu op de reactie van Liverpool. Dat lijkt niet erg happig op een vertrek van de Egyptenaar. Erg dringend is het echter niet, de Saudische transfermarkt blijft een week langer open.



Sterspeler Mohamed Salah zou vertrokken zijn op het trainingscomplex om een transfer naar het Saudische Al-Ittihad te forceren, zo meldt Sky Sports.



Salah zou al een akkoord hebben met de club en wacht nu op de reactie van Liverpool. Dat lijkt niet erg happig op een vertrek van de Egyptenaar. Erg dringend is het echter niet, de Saudische transfermarkt blijft een week langer open.

clock 15:24 15 uur 24. KV Mechelen vindt oplossing voor Dimitri Lavalée. Dimitri Lavalée verlaat KV Mechelen en wordt verhuurd aan Sturm Graz in Oostenrijk. Zijn nieuwe club bedong ook een aankoopoptie. De 26-jarige verdediger streek begin vorig seizoen neer Achter De Kazerne en speelde in totaal 29 wedstrijden voor geel en rood. Dit seizoen leek hij minder te passen in de plannen van coach Steven Defour.

clock 14:48 14 uur 48. Cercle Brugge huurt middenvelder van AS Monaco. Centrale middenvelder Félix Lemaréchal komt op uitleenbasis over van AS Monaco naar Cercle Brugge. De 20-jarige Fransman wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd. "Félix is een veelzijdige rechtsvoetige middenvelder met technische kwaliteiten die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan", klinkt het bij Cercle. Hij was actief in de jeugdopleiding van Monaco. Begin dit jaar volgde een uitleenbeurt aan Stade Brest. Daar kwam hij in totaal dertien keer in actie. Nu volgt dus een uitleenbeurt aan Cercle. Technisch directeur Rembert Vromant is tevreden met de aanwinst. "Door de blessure van Abu Francis waren we op zoek naar een onmiddellijk inzetbare vervanger en met Lemaréchal hebben we snel de juiste speler gevonden. Félix traint al sinds maandag mee met de groep en overtuigde iedereen snel van z'n kwaliteiten."



"Félix is een veelzijdige rechtsvoetige middenvelder met technische kwaliteiten die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan", klinkt het bij Cercle. Hij was actief in de jeugdopleiding van Monaco. Begin dit jaar volgde een uitleenbeurt aan Stade Brest. Daar kwam hij in totaal dertien keer in actie. Nu volgt dus een uitleenbeurt aan Cercle.



Technisch directeur Rembert Vromant is tevreden met de aanwinst. "Door de blessure van Abu Francis waren we op zoek naar een onmiddellijk inzetbare vervanger en met Lemaréchal hebben we snel de juiste speler gevonden. Félix traint al sinds maandag mee met de groep en overtuigde iedereen snel van z'n kwaliteiten."



clock 14:33 14 uur 33. Ansu Fati trekt naar Premier League. Barcelona verhuurt Ansu Fati voor één seizoen aan Brighton. De 20-jarige Spanjaard, die in 2012 aan de Catalaanse jeugdopleiding begon, zoekt voor het eerst in zijn carrière andere oorden op. Ansu Fati, goed voor 29 goals en 10 assists voor Barça, moet ervaring opdoen in de Premier League.