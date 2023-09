LIVEBLOG Transfer Deadline Day: Man.City betaalt 60 miljoen voor Nunes, Chelsea 47 miljoen voor Palmer

clock 11:33 11 uur 33. City trekt de geldbuidel open voor Nunes. Manchester City heeft na de komst van Jérémy Doku opnieuw stevig uitgehaald op de transfermarkt. Het maakte vrijdag de komst van de Portugees Matheus Nunes (25) bekend. De polyvalente middenvelder komt over van Wolverhampton voor een bedrag rond de 60 miljoen euro. Nunes moet bij de Champions League-winnaar mee de blessure van Kevin De Bruyne opvangen. . City trekt de geldbuidel open voor Nunes Manchester City heeft na de komst van Jérémy Doku opnieuw stevig uitgehaald op de transfermarkt. Het maakte vrijdag de komst van de Portugees Matheus Nunes (25) bekend.



De polyvalente middenvelder komt over van Wolverhampton voor een bedrag rond de 60 miljoen euro. Nunes moet bij de Champions League-winnaar mee de blessure van Kevin De Bruyne opvangen.

clock 11:32 11 uur 32.

clock 11:24 11 uur 24. Kortrijk huurt Kana van Anderlecht. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de komst van Anderlecht-middenvelder Marco Kana, die door de komst van Mats Rits en Thomas Delaney niet meer op veel speelkansen mocht rekenen in Brussel. De 21-jarige Kana moet voor een kwaliteitsinjectie zorgen bij KVK, dat met een 1 op 15 een dramatische seizoensstart kende.

clock 11:23 11 uur 23.

clock 11:22 11 uur 22. Antwerp verhuurt Scott aan Hannover. Landskampioen Antwerp zwaait Christopher Scott uit. De jonge Engelsman kwam vorige zomer over van Bayern München, maar kon nooit echt overtuigen. De 21-jarige Scott mag nu een jaartje rijpen bij Hannover 96 in de tweede Bundesliga.

clock 11:21 11 uur 21.

clock 11:01 11 uur 01. Union Berlin strikt Leonardo Bonucci. De opvallendste transfer van deze voormiddag komt wellicht op naam van Leonardo Bonucci. De ervaren Italiaan verlaat Juventus voor een nieuwe uitdaging bij Union Berlin. In Turijn was zijn rol al een poos uitgespeeld, hij kwam er niet meer voor in de plannen van trainer Massimiliano Allegri. In de Duitse hoofdstad tekent hij - transfervrij - voor één jaar, met optie op een extra seizoen.

clock 11:00 11 uur .

clock 10:30 10 uur 30. Chelsea betaalt nu ook miljoenen voor City-talent Palmer. De koopwoede van Todd Boehly en Chelsea houdt aan. Cole Palmer is de volgende miljoenentransfer van The Blues. De 21-jarige aanvaller van Manchester City, die met Jérémy Doku er een concurrent had bijgekregen, verkast voor 40 miljoen pond (zo'n 47 miljoen euro) naar Chelsea. De Londense club gaf deze zomer al bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

clock 10:29 10 uur 29.

clock 10:00 10 uur . Bakayoko blijft in Eindhoven. Met een veelzeggende tweet heeft Johan Bakayoko een eind gemaakt aan alle transferspeculaties. De Rode Duivel blijft bij PSV, ondanks een monsterbod van zo'n 40 miljoen van Brentford. Bakayoko plaatste zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League. Onze landgenoot is er titularis en kende een uitstekend seizoensbegin.



Bakayoko plaatste zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League. Onze landgenoot is er titularis en kende een uitstekend seizoensbegin.

clock 09:57 09 uur 57.

clock 09:48 09 uur 48. Oranje-internationals verkassen. Ook onze noorderburen volgen met spanning de verschuivingen op Deadline Day. Oranje-internationals Ryan Gravenberch en Davy Klaassen staan immers nog voor een toptransfer. De 21-jarige Gravenberch trekt van Bayern München naar Liverpool. Op Anfield moet de jonge middenvelder de hiaten opvullen die woestijngangers Fabinho en Henderson hebben achtergelaten. Klaassen trekt dan weer van Ajax naar Inter. De middenvelder lonkte opnieuw naar het buitenland na het slappe seizoen van de Amsterdammers. In Milaan wordt hij ploegmaat van Oranje-collega Denzel Dumfries.



Klaassen trekt dan weer van Ajax naar Inter. De middenvelder lonkte opnieuw naar het buitenland na het slappe seizoen van de Amsterdammers. In Milaan wordt hij ploegmaat van Oranje-collega Denzel Dumfries.

clock 09:01 09 uur 01. Anderlecht ziet opnieuw toptalent vertrekken. De trotse jeugdacademie van Anderlecht heeft opnieuw een tikje moeten incasseren. De beloftevolle verdediger Ethan Butera ruilt Neerpede voor De Toekomst: hij trekt naar de Nederlandse recordkampioen Ajax. De 17-jarige Butera weigerde de laatste maanden enkele contractvoorstellen van Anderlecht, waar het vertrouwen in de linksvoetige libero nochtans groot was. Butera zal in Amsterdam uitkomen voor Jong Ajax, het tweede elftal dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. Ajax betaalt 1,5 miljoen euro voor Butera, een bedrag dat nog kan aandikken door bonussen.



Butera zal in Amsterdam uitkomen voor Jong Ajax, het tweede elftal dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. Ajax betaalt 1,5 miljoen euro voor Butera, een bedrag dat nog kan aandikken door bonussen.

clock 09:00 09 uur .

clock 07:39 07 uur 39. Biedt Valencia Roman Jaremtsjoek een uitweg? Ook in de Jupiler Pro League zijn er nog enkele hete hangijzers in transferland. Het dossier van Roman Jaremtsjoek is er zo eentje. De spits ruilde vorig jaar voor een toenmalig recordbedrag van 17 miljoen euro Benfica in voor Club Brugge, maar kon er zich nooit doorzetten. Door de komst van de Braziliaan Thiago en de aanwezigheid van ook nog Ferran Jutgla is de Oekraïense spits overbodig geworden in Jan Breydel. Het Spaanse Valencia zou Jaremtsjoek nu een uitweg bieden met een huuroptie. Vinden club en speler nog een oplossing?



Door de komst van de Braziliaan Thiago en de aanwezigheid van ook nog Ferran Jutgla is de Oekraïense spits overbodig geworden in Jan Breydel. Het Spaanse Valencia zou Jaremtsjoek nu een uitweg bieden met een huuroptie. Vinden club en speler nog een oplossing?

clock 07:20 07 uur 20. Bakayoko: should he stay or should he go? Na Loïs Openda, Roméo Lavia en Jérémy Doku kan Johan Bakayoko (20) de volgende piepjonge Rode Duivel worden die een miljoenentransfer maakt deze zomer. De winger van PSV weigerde in de winter nog een stevig bod van PSG, maar leek nu wel oren te hebben naar een stap hogerop. De voorbije weken werd hij gelinkt aan onder meer Napoli en enkele Engelse clubs, maar een concrete piste kwam er nooit uit. Tot gisteren plots het nieuws naar buiten kwam dat Premier League-club Brentford een monsterbod van zo'n 40 miljoen euro zou ingediend hebben bij PSV. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano was de transfer zo goed als beklonken, maar ondertussen lezen we ook berichten dat Bakayoko toch voor een verlengd verblijf in Eindhoven kiest. Wat zal het worden?



De voorbije weken werd hij gelinkt aan onder meer Napoli en enkele Engelse clubs, maar een concrete piste kwam er nooit uit. Tot gisteren plots het nieuws naar buiten kwam dat Premier League-club Brentford een monsterbod van zo'n 40 miljoen euro zou ingediend hebben bij PSV.



Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano was de transfer zo goed als beklonken, maar ondertussen lezen we ook berichten dat Bakayoko toch voor een verlengd verblijf in Eindhoven kiest. Wat zal het worden?

clock 07:19 07 uur 19.

clock 06:59 06 uur 59. Kompany overtuigt Mike Trésor. Mike Trésor lijkt dan toch zijn toptransfer te krijgen. De Speler van het Jaar in de Belgische competitie werd de voorbije maanden aan heel wat buitenlandse clubs - vooral Engelse - gelinkt, en pakt nu ook zijn koffers richting Premier League. Promovendus Burnley legt een kleine 20 miljoen euro op tafel voor de assistenkoning van Racing Genk. Gisteren leek er opnieuw twijfel rond de transfer, vooral aan Trésor zijn kant, maar Burnley-coach Vincent Kompany zou de Rode Duivel nu toch overtuigd hebben. Trésor wordt eerst een jaar gehuurd van Racing Genk mét verplichte aankoopoptie. Daarna ligt een contract van 4 jaar klaar.



Gisteren leek er opnieuw twijfel rond de transfer, vooral aan Trésor zijn kant, maar Burnley-coach Vincent Kompany zou de Rode Duivel nu toch overtuigd hebben. Trésor wordt eerst een jaar gehuurd van Racing Genk mét verplichte aankoopoptie. Daarna ligt een contract van 4 jaar klaar.