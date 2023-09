LIVEBLOG Transfer Deadline Day: Man.City betaalt 60 miljoen voor Nunes, Ansu Fati naar Brighton

clock 15:24 15 uur 24. KV Mechelen vindt oplossing voor Dimitri Lavalée. Dimitri Lavalée verlaat KV Mechelen en wordt verhuurd aan Sturm Graz in Oostenrijk. Zijn nieuwe club bedong ook een aankoopoptie. De 26-jarige verdediger streek begin vorig seizoen neer Achter De Kazerne en speelde in totaal 29 wedstrijden voor geel en rood. Dit seizoen leek hij minder te passen in de plannen van coach Steven Defour. . KV Mechelen vindt oplossing voor Dimitri Lavalée Dimitri Lavalée verlaat KV Mechelen en wordt verhuurd aan Sturm Graz in Oostenrijk. Zijn nieuwe club bedong ook een aankoopoptie. De 26-jarige verdediger streek begin vorig seizoen neer Achter De Kazerne en speelde in totaal 29 wedstrijden voor geel en rood. Dit seizoen leek hij minder te passen in de plannen van coach Steven Defour.

clock 14:48 14 uur 48. Cercle Brugge huurt middenvelder van AS Monaco. Centrale middenvelder Félix Lemaréchal komt op uitleenbasis over van AS Monaco naar Cercle Brugge. De 20-jarige Fransman wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd. "Félix is een veelzijdige rechtsvoetige middenvelder met technische kwaliteiten die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan", klinkt het bij Cercle. Hij was actief in de jeugdopleiding van Monaco. Begin dit jaar volgde een uitleenbeurt aan Stade Brest. Daar kwam hij in totaal dertien keer in actie. Nu volgt dus een uitleenbeurt aan Cercle. Technisch directeur Rembert Vromant is tevreden met de aanwinst. "Door de blessure van Abu Francis waren we op zoek naar een onmiddellijk inzetbare vervanger en met Lemaréchal hebben we snel de juiste speler gevonden. Félix traint al sinds maandag mee met de groep en overtuigde iedereen snel van z'n kwaliteiten." . Cercle Brugge huurt middenvelder van AS Monaco Centrale middenvelder Félix Lemaréchal komt op uitleenbasis over van AS Monaco naar Cercle Brugge. De 20-jarige Fransman wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd.



"Félix is een veelzijdige rechtsvoetige middenvelder met technische kwaliteiten die op alle posities op het middenveld uit de voeten kan", klinkt het bij Cercle. Hij was actief in de jeugdopleiding van Monaco. Begin dit jaar volgde een uitleenbeurt aan Stade Brest. Daar kwam hij in totaal dertien keer in actie. Nu volgt dus een uitleenbeurt aan Cercle.



Technisch directeur Rembert Vromant is tevreden met de aanwinst. "Door de blessure van Abu Francis waren we op zoek naar een onmiddellijk inzetbare vervanger en met Lemaréchal hebben we snel de juiste speler gevonden. Félix traint al sinds maandag mee met de groep en overtuigde iedereen snel van z'n kwaliteiten."



clock 14:33 14 uur 33. Ansu Fati trekt naar Premier League. Barcelona verhuurt Ansu Fati voor één seizoen aan Brighton. De 20-jarige Spanjaard, die in 2012 aan de Catalaanse jeugdopleiding begon, zoekt voor het eerst in zijn carrière andere oorden op. Ansu Fati, goed voor 29 goals en 10 assists voor Barça, moet ervaring opdoen in de Premier League. . Ansu Fati trekt naar Premier League Barcelona verhuurt Ansu Fati voor één seizoen aan Brighton. De 20-jarige Spanjaard, die in 2012 aan de Catalaanse jeugdopleiding begon, zoekt voor het eerst in zijn carrière andere oorden op. Ansu Fati, goed voor 29 goals en 10 assists voor Barça, moet ervaring opdoen in de Premier League.

clock 14:30 14 uur 30.

clock 12:50 12 uur 50. Primera División Geflopt bij blauw-zwart, maar toch naar La Liga: Club Brugge stalt Jaremtsjoek bij Valencia

clock 11:33 11 uur 33. City trekt de geldbuidel open voor Nunes. Manchester City heeft na de komst van Jérémy Doku opnieuw stevig uitgehaald op de transfermarkt. Het maakte vrijdag de komst van de Portugees Matheus Nunes (25) bekend. De polyvalente middenvelder komt over van Wolverhampton voor een bedrag rond de 60 miljoen euro. Nunes moet bij de Champions League-winnaar mee de blessure van Kevin De Bruyne opvangen. . City trekt de geldbuidel open voor Nunes Manchester City heeft na de komst van Jérémy Doku opnieuw stevig uitgehaald op de transfermarkt. Het maakte vrijdag de komst van de Portugees Matheus Nunes (25) bekend.



De polyvalente middenvelder komt over van Wolverhampton voor een bedrag rond de 60 miljoen euro. Nunes moet bij de Champions League-winnaar mee de blessure van Kevin De Bruyne opvangen.

clock 11:32 11 uur 32.

clock 11:24 11 uur 24. Kortrijk huurt Kana van Anderlecht. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de komst van Anderlecht-middenvelder Marco Kana, die door de komst van Mats Rits en Thomas Delaney niet meer op veel speelkansen mocht rekenen in Brussel. De 21-jarige Kana moet voor een kwaliteitsinjectie zorgen bij KVK, dat met een 1 op 15 een dramatische seizoensstart kende. . Kortrijk huurt Kana van Anderlecht KV Kortrijk heeft zich versterkt met de komst van Anderlecht-middenvelder Marco Kana, die door de komst van Mats Rits en Thomas Delaney niet meer op veel speelkansen mocht rekenen in Brussel. De 21-jarige Kana moet voor een kwaliteitsinjectie zorgen bij KVK, dat met een 1 op 15 een dramatische seizoensstart kende.

clock 11:23 11 uur 23.

clock 11:22 11 uur 22. Antwerp verhuurt Scott aan Hannover. Landskampioen Antwerp zwaait Christopher Scott uit. De jonge Engelsman kwam vorige zomer over van Bayern München, maar kon nooit echt overtuigen. De 21-jarige Scott mag nu een jaartje rijpen bij Hannover 96 in de tweede Bundesliga. . Antwerp verhuurt Scott aan Hannover Landskampioen Antwerp zwaait Christopher Scott uit. De jonge Engelsman kwam vorige zomer over van Bayern München, maar kon nooit echt overtuigen. De 21-jarige Scott mag nu een jaartje rijpen bij Hannover 96 in de tweede Bundesliga.

clock 11:21 11 uur 21.

clock 11:01 11 uur 01. Union Berlin strikt Leonardo Bonucci. De opvallendste transfer van deze voormiddag komt wellicht op naam van Leonardo Bonucci. De ervaren Italiaan verlaat Juventus voor een nieuwe uitdaging bij Union Berlin. In Turijn was zijn rol al een poos uitgespeeld, hij kwam er niet meer voor in de plannen van trainer Massimiliano Allegri. In de Duitse hoofdstad tekent hij - transfervrij - voor één jaar, met optie op een extra seizoen. . Union Berlin strikt Leonardo Bonucci De opvallendste transfer van deze voormiddag komt wellicht op naam van Leonardo Bonucci. De ervaren Italiaan verlaat Juventus voor een nieuwe uitdaging bij Union Berlin. In Turijn was zijn rol al een poos uitgespeeld, hij kwam er niet meer voor in de plannen van trainer Massimiliano Allegri. In de Duitse hoofdstad tekent hij - transfervrij - voor één jaar, met optie op een extra seizoen.

clock 11:00 11 uur .

clock 10:30 10 uur 30. Chelsea betaalt nu ook miljoenen voor City-talent Palmer. De koopwoede van Todd Boehly en Chelsea houdt aan. Cole Palmer is de volgende miljoenentransfer van The Blues. De 21-jarige aanvaller van Manchester City, die met Jérémy Doku er een concurrent had bijgekregen, verkast voor 40 miljoen pond (zo'n 47 miljoen euro) naar Chelsea. De Londense club gaf deze zomer al bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. . Chelsea betaalt nu ook miljoenen voor City-talent Palmer De koopwoede van Todd Boehly en Chelsea houdt aan. Cole Palmer is de volgende miljoenentransfer van The Blues. De 21-jarige aanvaller van Manchester City, die met Jérémy Doku er een concurrent had bijgekregen, verkast voor 40 miljoen pond (zo'n 47 miljoen euro) naar Chelsea. De Londense club gaf deze zomer al bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

clock 10:29 10 uur 29.

clock 10:00 10 uur . Bakayoko blijft in Eindhoven. Met een veelzeggende tweet heeft Johan Bakayoko een eind gemaakt aan alle transferspeculaties. De Rode Duivel blijft bij PSV, ondanks een monsterbod van zo'n 40 miljoen van Brentford. Bakayoko plaatste zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League. Onze landgenoot is er titularis en kende een uitstekend seizoensbegin. . Bakayoko blijft in Eindhoven Met een veelzeggende tweet heeft Johan Bakayoko een eind gemaakt aan alle transferspeculaties. De Rode Duivel blijft bij PSV, ondanks een monsterbod van zo'n 40 miljoen van Brentford.



Bakayoko plaatste zich met PSV voor de groepsfase van de Champions League. Onze landgenoot is er titularis en kende een uitstekend seizoensbegin.

clock 09:57 09 uur 57.

clock 09:48 09 uur 48. Oranje-internationals verkassen. Ook onze noorderburen volgen met spanning de verschuivingen op Deadline Day. Oranje-internationals Ryan Gravenberch en Davy Klaassen staan immers nog voor een toptransfer. De 21-jarige Gravenberch trekt van Bayern München naar Liverpool. Op Anfield moet de jonge middenvelder de hiaten opvullen die woestijngangers Fabinho en Henderson hebben achtergelaten. Klaassen trekt dan weer van Ajax naar Inter. De middenvelder lonkte opnieuw naar het buitenland na het slappe seizoen van de Amsterdammers. In Milaan wordt hij ploegmaat van Oranje-collega Denzel Dumfries. . Oranje-internationals verkassen Ook onze noorderburen volgen met spanning de verschuivingen op Deadline Day. Oranje-internationals Ryan Gravenberch en Davy Klaassen staan immers nog voor een toptransfer. De 21-jarige Gravenberch trekt van Bayern München naar Liverpool. Op Anfield moet de jonge middenvelder de hiaten opvullen die woestijngangers Fabinho en Henderson hebben achtergelaten.



Klaassen trekt dan weer van Ajax naar Inter. De middenvelder lonkte opnieuw naar het buitenland na het slappe seizoen van de Amsterdammers. In Milaan wordt hij ploegmaat van Oranje-collega Denzel Dumfries.

clock 09:01 09 uur 01. Anderlecht ziet opnieuw toptalent vertrekken. De trotse jeugdacademie van Anderlecht heeft opnieuw een tikje moeten incasseren. De beloftevolle verdediger Ethan Butera ruilt Neerpede voor De Toekomst: hij trekt naar de Nederlandse recordkampioen Ajax. De 17-jarige Butera weigerde de laatste maanden enkele contractvoorstellen van Anderlecht, waar het vertrouwen in de linksvoetige libero nochtans groot was. Butera zal in Amsterdam uitkomen voor Jong Ajax, het tweede elftal dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. Ajax betaalt 1,5 miljoen euro voor Butera, een bedrag dat nog kan aandikken door bonussen. . Anderlecht ziet opnieuw toptalent vertrekken De trotse jeugdacademie van Anderlecht heeft opnieuw een tikje moeten incasseren. De beloftevolle verdediger Ethan Butera ruilt Neerpede voor De Toekomst: hij trekt naar de Nederlandse recordkampioen Ajax. De 17-jarige Butera weigerde de laatste maanden enkele contractvoorstellen van Anderlecht, waar het vertrouwen in de linksvoetige libero nochtans groot was.



Butera zal in Amsterdam uitkomen voor Jong Ajax, het tweede elftal dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. Ajax betaalt 1,5 miljoen euro voor Butera, een bedrag dat nog kan aandikken door bonussen.