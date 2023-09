LIVEBLOG: Carrasco naar de woestijn, verrassen er nog Belgen? Mis niets van Transfer Deadline Day

clock 07:39 07 uur 39. Biedt Valencia Roman Jaremtsjoek een uitweg? Ook in de Jupiler Pro League zijn er nog enkele hete hangijzers in transferland. Het dossier van Roman Jaremtsjoek is er zo eentje. De spits ruilde vorig jaar voor een toenmalig recordbedrag van 17 miljoen euro Benfica in voor Club Brugge, maar kon er zich nooit doorzetten. Door de komst van de Braziliaan Thiago en de aanwezigheid van ook nog Ferran Jutgla is de Oekraïense spits overbodig geworden in Jan Breydel. Het Spaanse Valencia zou Jaremtsjoek nu een uitweg bieden met een huuroptie. Vinden club en speler nog een oplossing? . Biedt Valencia Roman Jaremtsjoek een uitweg? Ook in de Jupiler Pro League zijn er nog enkele hete hangijzers in transferland. Het dossier van Roman Jaremtsjoek is er zo eentje. De spits ruilde vorig jaar voor een toenmalig recordbedrag van 17 miljoen euro Benfica in voor Club Brugge, maar kon er zich nooit doorzetten.



clock 07:20 07 uur 20. Bakayoko: should he stay or should he go? Na Loïs Openda, Roméo Lavia en Jérémy Doku kan Johan Bakayoko (20) de volgende piepjonge Rode Duivel worden die een miljoenentransfer maakt deze zomer. De winger van PSV weigerde in de winter nog een stevig bod van PSG, maar leek nu wel oren te hebben naar een stap hogerop. De voorbije weken werd hij gelinkt aan onder meer Napoli en enkele Engelse clubs, maar een concrete piste kwam er nooit uit. Tot gisteren plots het nieuws naar buiten kwam dat Premier League-club Brentford een monsterbod van zo'n 40 miljoen euro zou ingediend hebben bij PSV. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano was de transfer zo goed als beklonken, maar ondertussen lezen we ook berichten dat Bakayoko toch voor een verlengd verblijf in Eindhoven kiest. Wat zal het worden? . Bakayoko: should he stay or should he go? Na Loïs Openda, Roméo Lavia en Jérémy Doku kan Johan Bakayoko (20) de volgende piepjonge Rode Duivel worden die een miljoenentransfer maakt deze zomer. De winger van PSV weigerde in de winter nog een stevig bod van PSG, maar leek nu wel oren te hebben naar een stap hogerop.



clock 06:59 06 uur 59. Kompany overtuigt Mike Trésor. Mike Trésor lijkt dan toch zijn toptransfer te krijgen. De Speler van het Jaar in de Belgische competitie werd de voorbije maanden aan heel wat buitenlandse clubs - vooral Engelse - gelinkt, en pakt nu ook zijn koffers richting Premier League. Promovendus Burnley legt een kleine 20 miljoen euro op tafel voor de assistenkoning van Racing Genk. Gisteren leek er opnieuw twijfel rond de transfer, vooral aan Trésor zijn kant, maar Burnley-coach Vincent Kompany zou de Rode Duivel nu toch overtuigd hebben. Trésor wordt eerst een jaar gehuurd van Racing Genk mét verplichte aankoopoptie. Daarna ligt een contract van 4 jaar klaar. . Kompany overtuigt Mike Trésor Mike Trésor lijkt dan toch zijn toptransfer te krijgen. De Speler van het Jaar in de Belgische competitie werd de voorbije maanden aan heel wat buitenlandse clubs - vooral Engelse - gelinkt, en pakt nu ook zijn koffers richting Premier League. Promovendus Burnley legt een kleine 20 miljoen euro op tafel voor de assistenkoning van Racing Genk.



clock 06:47 06 uur 47. Yannick Carrasco kiest voor Saudi-Arabië. Het zat er al even aan te komen, maar er is dan toch witte rook in het transferdossier van Yannick Carrasco. De Rode Duivel van Atlético Madrid werd lang gelinkt aan een overstap naar FC Barcelona, maar gaat nu toch in op een lucratief aanbod in Saudi-Arabië. Carrasco zou tekenen bij Al-Shabab, waar hij na de Senegalese spits Habib Diallo de tweede miljoenenaankoop is van de zomer. Voor de 29-jarige Carrasco wordt het al zijn tweede avontuur buiten Europa. Hij speelde eerder al twee seizoenen voor Dalian Yifang in China. . Yannick Carrasco kiest voor Saudi-Arabië Het zat er al even aan te komen, maar er is dan toch witte rook in het transferdossier van Yannick Carrasco. De Rode Duivel van Atlético Madrid werd lang gelinkt aan een overstap naar FC Barcelona, maar gaat nu toch in op een lucratief aanbod in Saudi-Arabië.



clock 06:41 06 uur 41. D-day! Goeiemorgen! Niet alleen de leerkrachten en leerlingen staan op 1 september voor een spannende dag, ook bij de voetbalmakelaars en andere technische directeurs van deze wereld staan de zenuwen strak gespannen. Vandaag eindigt de transfermarkt in de meeste Europese competities. Traditioneel levert die Transfer Deadline Day nog een hoop (verrassende) overgangen op. In deze liveblog hoeft u niets te missen van het nieuws. . D-day! Goeiemorgen! Niet alleen de leerkrachten en leerlingen staan op 1 september voor een spannende dag, ook bij de voetbalmakelaars en andere technische directeurs van deze wereld staan de zenuwen strak gespannen.



Vandaag eindigt de transfermarkt in de meeste Europese competities. Traditioneel levert die Transfer Deadline Day nog een hoop (verrassende) overgangen op. In deze liveblog hoeft u niets te missen van het nieuws.

