LIVE: Krijgt Antwerp een droomloting in de Champions League?

clock 18:22 18 uur 22. Verdeling teams uit pot 1. We beginnen aan de loting met de clubs uit pot 1, die over groepen A tot H worden verdeeld.

clock 18:18 18 uur 18. Ook gebruikelijk bij een loting: de uitgebreide uitleg over de procedure. Het belangrijkste dat we moeten onthouden is dat clubs uit hetzelfde land niet in dezelfde groep kunnen belanden.

clock 18:13 18 uur 13. Eregasten Cole en Abidal. Na een terugblik op vorig seizoen worden nu de eregasten van deze loting voorgesteld: Joe Cole en Eric Abidal. Cole verloor een CL-finale met Chelsea, Abidal won er twee met Barcelona.

clock 18:05 18 uur 05. Muzikale start. Met een bewerking van de CL-hymne voor piano en saxofoon zijn we begonnen aan de ceremonie. Zoals we van de UEFA gewoon zijn, wordt dit breed uitgesmeerd. Antwerp zal dus nog even moeten wachten.

clock 07:34 07 uur 34. Het wordt een moeilijk jaar in de competitie. En als we stappen vooruit willen zetten, dan moet het stadion afgewerkt worden. Marc Overmars.

clock 06:58 06 uur 58. Ik denk dat iedereen wel uitkijkt naar de loting. Ik heb niet meteen een voorkeur, alle potjes die we kunnen krijgen, zijn mooi. Ik hoop gewoon op hele mooie wedstrijden. Gyrano Kerk

clock 06:46 06 uur 46. Pot 3. Pot 3 bevat met Sjachtar Donetsk, RB Salzburg en Rode Ster Belgrado enkele verraderlijke tegenstanders. AC Milan is de grootste naam in de 3e pot. De Milanezen zijn deze zomer wel met de borstel door de Belgische delegatie gegaan. Voorlopig blijft enkel Divock Origi nog over, mogelijk vertrekt die nog. Ook PSV, met de Belgen Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko, zit in de 3e bokaal.



AC Milan is de grootste naam in de 3e pot. De Milanezen zijn deze zomer wel met de borstel door de Belgische delegatie gegaan. Voorlopig blijft enkel Divock Origi nog over, mogelijk vertrekt die nog.



Ook PSV, met de Belgen Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko, zit in de 3e bokaal.



clock 06:42 06 uur 42. Pot 2. In pot 2 zijn er met Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto en Arsenal alleen maar grote namen. Heel wat Belgen ook in deze pot, met Thibaut Courtois (Real Madrid), Loïs Openda (Leipzig), Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Julien Duranville (Dortmund, Axel Witsel en Yannick Carrasco (Atletico) en duo Leandro Trossard-Albert Sambi Lokonga bij Arsenal.



Heel wat Belgen ook in deze pot, met Thibaut Courtois (Real Madrid), Loïs Openda (Leipzig), Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Julien Duranville (Dortmund, Axel Witsel en Yannick Carrasco (Atletico) en duo Leandro Trossard-Albert Sambi Lokonga bij Arsenal.

clock 06:40 06 uur 40. Pot 1. Pot 1 bevat naast Champions League-winnaar Manchester City en Europa League-winnaar Sevilla de kampioenen van de eerste 7 landen van de UEFA-coëfficiëntenranking. Zo komen FC Barcelona, Napoli, Bayern München, PSG, Benfica en Feyenoord erbij. Antwerp kan in deze poule ook enkele Belgen tegenkomen: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku bij Manchester City en Dodi Lukebakio en Adnan Januzaj bij Sevilla.



Zo komen FC Barcelona, Napoli, Bayern München, PSG, Benfica en Feyenoord erbij.



Antwerp kan in deze poule ook enkele Belgen tegenkomen: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku bij Manchester City en Dodi Lukebakio en Adnan Januzaj bij Sevilla.

