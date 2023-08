Flinke tegenvaller voor Belgische ruiters: jumpingploeg haalt EK-finale niet

clock 18:30

18 uur 30. Geen jumpingfinale voor de Belgen. Flinke tegenvaller voor de Belgische jumpingploeg. De teamfinale wordt er een zonder Belgen, die op de vorige twee EK's goud en brons wonnen. De finale is voorbehouden voor de beste 10 landen na het jachtparcours en de eerste ronde van de landencompetitie. Na die twee omlopen staat België met 26,5 strafpunten op de 11e plaats. Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) was de eerste starter van het team en kwam buiten met 3 springfouten of 12 strafpunten. Een foutloze ronde was vervolgens noodzakelijk, maar die kwam er niet. Tweede ruiter Olivier Philippaerts (H&M Miro) was nochtans goed op weg, tot hij de balk liet vallen op de laatste hindernis. Wilm Vermeir (IQ van 't Steentje) liet ook één fout noteren. Alle hoop was gevestigd op laatste starter Nicola Philippaerts, met Katanga van het Dingeshof de meest ervaren combinatie in het team. Zij slaagden er evenmin in om foutloos te krijgen. Philippaerts en Katanga lieten een balk vallen op de eerste en laatste hindernis. .