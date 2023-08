Belgische ploeg begint matig aan EK jumping in Milaan

De Belgen zijn matig aan hun EK begonnen. Op de openingsdag slaagde enkel Wilm Vermeir (IQ van 't Steentje) erin om het jachtparcours foutloos af te leggen. Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) maakte al op de 3e hindernis een fout, maar kon zich daarna herpakken. De tweelingbroers Nicola en Olivier Philippaerts, op respectievelijk Katanga van het Dingershof en H&M Miro, lieten elk 2 foutjes optekenen, die België zuur opbraken. België staat zo na dag 1 op de 9e plaats. Olympisch kampioen Zweden staat aan de leiding, voor Zwitserland en Duitsland. De Belgen, die op het vorige EK goed waren voor brons, moeten morgen in de top 10 staan om vrijdag aan de teamfinale te mogen deelnemen.

18 uur 18. "Individuele" Niels Bruynseels doet het goed. Niels Bruynseels is de reserve van het Belgische team, maar hij nam wel aan het jachtparcours deel als individuele deelnemer. Zo komt hij eventueel in aanmerking voor een individuele medaille. Bruynseels deed het in ieder geval prima op Delux T&L. Hij bleef foutloos en staat daarmee voorlopig 20e. Enkel Wilm Vermeir (15e) doet voorlopig beter bij de Belgen. .