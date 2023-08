LIVEBLOG: Lukaku geland in Rome, duizenden fans wachten hem op aan luchthaven

Romelu Lukaku is uit de privéjet gestapt en heeft zijn nieuwe fans voor het eerst gegroet. Bij het uitstappen zwaaide hij en klopte hij op zijn hart.

De privéjet van Lukaku staat in Rome.

17 uur 39. Lukaku landt in Rome. Romelu Lukaku is zojuist geland in Rome. Zijn vlucht werd tijdens de landing door een kleine 50.00 fans gevolgd, aan de luchthaven staan ook duizenden tifosi onze landgenoot op de wachten. .