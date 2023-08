Rome maakt zich op voor grootse ontvangst Lukaku: eerste muurschildering duikt op in binnenstad

Het privévliegtuig zal straks door duizenden mensen op Flightradar gevolgd worden.

Deze namiddag vliegt Romelu Lukaku - samen met zijn nieuwe voorzitter Dan Friedkin - naar Rome om in de armen gesloten te worden door zijn nieuwe achterban.

Romeinse kranten koppen alvast "Rome Today", terwijl in de binnenstad al een eerste muurschildering is opgedoken.

In de buurt van het Colosseum, in de wijk Monti, maakte straatkunstenaar Anonimo74 afgelopen nacht het werk. Eerder had hij ook José Mourinho en Paulo Dybala vereeuwigd in de straten van Rome.

Lukaku wordt afgebeeld in een gladiator-outfit, met het onderschrift ROMELV - de U is een V geworden zoals bij de Romeinse cijfers.