Opvallend protest: moeder van "opgejaagde" Rubiales sluit zichzelf op in kerk en gaat in hongerstaking

De zaak rond Luis Rubiales blijft Spanje in de ban houden. En ook de familie van de geschorste voorzitter van de Spaanse voetbalbond mengt zich nu in het hele verhaal. Volgens lokale media heeft de moeder van Rubiales zich namelijk opgesloten in een kerk en gaat ze in hongerstaking: "Mijn zoon verdient deze bloedjacht niet", klinkt het.