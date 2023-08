WK skeeleren: Bart Swings rijdt naar zilver in chaotische afvallingskoers

In Italië vinden momenteel de wereldkampioenschappen skeeleren plaats. Voor het eerst in vier jaar is ook onze landgenoot Bart Swings opnieuw van de partij.



In bloedhete omstandigheden overleefde onze landgenoot de kwalificatieraces zonder al te veel problemen. Al vielen er door de broeierige temperaturen wel een pak valpartijen te noteren.



In de finale van de afvallingskoers moest Swings drie ronden voor het einde zijn ploeggenoot Juan Jacobo Mantilla laten gaan. De Colombiaan worstelde zich uit de greep van het peloton en keek niet meer om.



Swings zelf moest zich na 10 kilometer uiteindelijk tevreden stellen met zilver. De 22-jarige Belg Jason Suttels kwam als twaalfde over de streep.