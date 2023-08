Wout van Aert verrast zichzelf met voorsprong van 9 (!) minuten bij 1e graveloverwinning: "Blij dat ploeg me steunt in dit project"

"Er werd zeer snel gestart en we moesten meteen klimmen", deed hij zijn verhaal. "Wanneer we uiteindelijk met een kleiner groepje op pad waren, was het toch gemakkelijker om de goede lijnen te kiezen."

Toch koos de alleskunner van Jumbo-Visma niet voor een afwachtende tactiek in de zware tocht door de Ardennen: al vroeg in de koers reed hij alleen aan de leiding.

"Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten en hoe het deze wedstrijd uiteindelijk zou verlopen. Het was een zeer zware en uitdagende race", vertelde Van Aert over zijn ontgroening.

De kopman van Team Jumbo - Visma heeft meteen de Houffa Gravel op zijn naam geschreven. De Belgische manche voor de UCI Gravel World Series in Houffalize was zijn eerste wedstrijd op een gravelfiets.

De lijn van Van Aert bleek de goede lijn te zijn.

Onze landgenoot kwam na een solo met meer dan 9 minuten voorsprong over de streep. "Toen ik een klein gaatje had, kon ik mijn eigen ritme vinden. Dat was mooi. Ik had niet verwacht dat ik hier meteen zo'n voorsprong bij elkaar zou fietsen."



Zijn trainingsvriend en veldrijder Daan Soete werd tweede, de Duitse oud-profrenner Paul Voss derde. Met zijn overwinning heeft Van Aert zich ook meteen officieel geplaatst voor het wereldkampioenschap gravel van 8 oktober in het Italiaanse Veneto. Ook daar wil hij aan de start komen.

"Het is mooi dat de ploeg me steunt in dit project. Zo kreeg ik vandaag de perfect afgestelde fiets om dit parcours af te werken. We moeten voor het WK dus geen schrik hebben: ook op deze ondergrond hebben we de beste fiets"; knipoogde hij.

Volgende week komt Van Aert terug in actie op de wegfiets: van 3 tot 10 september werkt hij de Ronde van Groot-Brittannië af, een rittenkoers voor de Pro Series. Die rijdt hij in de voorbereiding op het Europees kampioenschap later in september in het Nederlandse Drenthe.