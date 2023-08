Fenomenaal: Belgische ultraloper Karel Sabbe loopt in recordtijd van Mexico naar Canada

Ruim een maand geleden begon de ultraloper aan een nieuw huzarenstukje: het record breken op de Pacific Crest Trail, een wandelpad langs de westkust van de Verenigde Staten.



Vandaag bereikte de tandarts uit Anzegem het eindpunt van de route: de "Northern Terminus".

Eerder deze week dreigden de bosbranden in het noorden van Washington nog roet in het eten te gooien. Een deel van de Pacific Crest Trail was daardoor afgesloten, Sabbe besloot een omweg van ruim 110 kilometer te nemen.

Desondanks bereikte hij de finish in een tijd die enkele dagen sneller is dan die van zijn voorganger. Dat vorige record staat op 51 dagen 16 uur en 55 minuten. Een verschil van meer dan 4 dagen, dat kan tellen.

U kunt traject herbekijken op deze pagina: https://pct.karelsabbe.com/