Rubiales én applaudisserende bondsleden zwaar onder vuur na "beangstigende speech", mannelijke collega stopt als international

Rubiales beweerde dat de kus er kwam met wederzijdse toestemming en sprak ook van een heksenjacht op sociale media. Hij veroordeelde daarnaast ook het "valse feminisme dat niet uit is op de waarheid" en verzekerde "zijn naam te zuiveren voor de rechtbank".

Op een spoedvergadering van de Spaanse voetbalbond RFEF bood Rubiales wel nog zijn excuses aan, om vervolgens wild om zich heen te schoppen. "Ik zal geen ontslag nemen", fulmineerde de Spanjaard verschillende keren. In de zaal, overwegend gevuld met mannen, klonk applaus.

Alleen: tijdens een opvallende persconferentie maakte de Spaanse bondsvoorzitter vrijdag duidelijk dat hij niet van plan is om af te treden.

In een eerste reactie probeerde Hermoso de actie nog met de mantel der liefde te bedekken, maar uit een latere reactie bleek duidelijk dat de voetbalster niet gediend was met de kus van de bondsvoorzitter.

Nieuwe storm aan kritiek

De uitspraken van Rubiales gooien een zoveelste keer olie op het vuur. Na het persmoment nam een nieuwe storm van kritiek snel aan kracht toe.

"Dit is onaanvaardbaar, het is voorbij", postte de Spaanse sterspeelster Alexis Putalles op X.



Niet alleen de houding van Rubiales schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Tijdens zijn speech applaudisseerden op de eerste rijen van de zaal enkele directieleden, samen met bondscoaches Luis de la Fuente (van de mannen) en Jorge Vilda (van de vrouwen) tijdens enkele opmerkelijke passages. Net als een handvol jeugdtrainers.

"De speech was beangstigend, maar het applaus van de aanwezigen nog meer", aldus de Spaanse atletiekkampioene Ana Peleteiro. "In wat voor een wereld leven we?"