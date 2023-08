LIVESTREAM: Wint titelverdediger Antwerp ook zijn 2e match op 3x3 WorldTour in Debrecen?

clock 17:45

17 uur 45. Antwerp walst over Tel Aviv. Antwerp TOPdesk is uitstekend begonnen aan zijn jacht op een tweede WorldTour-zege op rij. Antwerp, de titelverdediger in Debrecen, was in zijn eerste poulematch een maatje te groot voor Tel Aviv: 21-11. Jonas Foerts, vorige week nog MVP op de WorldTour in Lausanne, was de Antwerpse topschutter met 11 punten. Foerts gooide 4 van zijn 5 tweepunters binnen. Met de ruime overwinning staat Antwerp al met een half been in de kwartfinales. Straks om 19.20 uur spelen de Belgen nog hun 2e groepsmatch. Dan is Riga de tegenstander. .