Louis Vervaeke geeft criticasters een veeg uit de pan: "Ik wil weer printscreens pakken"

"Die mannen zijn kopman in een andere ploeg. Wij zijn gewoon knechten, dat is een feit. Maar we stijgen nu en dan boven onszelf uit en dat doen we goed."

"Na de Giro had ik even mijn buik vol van het wielrennen"

Louis Vervaeke en co moesten wel het geweer van schouder veranderen na die coronadreun in de Giro.

"We hebben een relatief goeie voorbereiding gehad", duidt hij. "De Vuelta was natuurlijk plan B. Dat is iets anders, maar als ploeg hebben we er alles aan gedaan sinds begin juli."

"Remco had redelijk snel honger om in de Vuelta revanche te nemen. Toen we naar huis moesten met corona, was dat pijnlijk. Het voelde als een gedwongen vertrek."

"We hadden veel werk gestoken in de Giro en we hadden getoond dat we enorm sterk waren."

"Ik vreesde dat het moeilijk zou worden om daarna weer op te bouwen en na de Giro had ik even mijn buik vol van het wielrennen, maar ik heb veel tijd met mijn gezin doorgebracht en dat heeft me even uit die koersbubbel gehaald."

"In juni heb ik mijn batterijen weer opgeladen en kon ik er weer invliegen. Er is zeker en vast veel goesting."