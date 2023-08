Union-coach Blessin wil domineren tegen Lugano: "Een prestatie zoals tegen KVM kan niet meer"

Vorig seizoen was het stadion van Anderlecht in de knock-outfase vruchtbare grond voor Union, dat tot de kwartfinales doorstootte. Al mist Blessin wel het eigen Dudenpark: "Iedereen voelt zich daar comfortabel. Er heerst een ongelofelijke sfeer, kan ik al zeggen na twee matchen."



Hier (in Anderlecht, red.) is het zeker geen slecht stadion, maar het gevoel is anders. Het zou beter zijn om thuis te spelen, maar met de fans erbij zal de sfeer goed zitten." Lugano zit in hetzelfde bedje, want het speelt zijn thuismatch op het veld van Servette.



De grasmat is een volgende kopzorg voor Blessin en zijn spelers. Vloeiend spelen zal moeilijk zijn. "De greenkeeper kwam zich excuseren, het veld ligt er niet goed bij. Jammer bij dit soort wedstrijden, maar het zal voor beide ploegen moeilijk zijn."



De Duitser kon wel ook wat goed nieuws melden. Er zijn natuurlijk de resem vertrekkers, maar de ziekenboeg is zo goed als leeg. Enkel Ross Sykes is niet beschikbaar.

Lessen na rammeling door KV Mechelen

Union verloor afgelopen weekend zijn eerste punten in de competitie, en hoe: 4-0 op Mechelen. "Het is goed dat we zo snel opnieuw moeten spelen, dat we geen hele week moeten wachten om ons te herpakken", stelt Blessin.



Want hij wil samen met zijn ploeg iets rechtzetten. De analyse werd gemaakt, de problemen opgelost. "De structuur zat niet goed", herhaalt de coach. "We verloren de bal te veel, en de spelers stonden te ver van elkaar om goed te kunnen steunen."



"Met foute passes, foute keuzes, foute dribbels maakten we het hen te gemakkelijk."



Achteraf bleek dat sommige spelers niet wisten wat er verwacht werd als er met een man minder gespeeld moest worden: "Er was een moment in de tweede helft waarin we leken terug te keren. Maar toen viel het tweede doelpunt, terwijl Kevin (Mac Allister, red.) even aan de kant zat."



"We hebben dat geanalyseerd en sommige jongens wisten niet wat ze moesten doen. Maar voor alle duidelijkheid: ik twijfelde geen moment aan de honger en de focus van mijn spelers."



Wedstrijden verliezen kan, maakt Blessin nog duidelijk, "maar niet op deze manier". "Het is voor iedereen duidelijk dat zo'n prestatie niet nog eens kan."

"Amoura kan ons niet veel vertellen over Lugano"