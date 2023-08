WK badminton: Julien Carraggi wint vlot in 1e ronde, Lianne Tan gaat er na driesetter uit

Carraggi is de nummer 52 van de wereld, de Slovaak Milan Dratva (BWF-127) moest de wet van de sterkste ondergaan. Met 21-7 en 21-19 stootte onze 23-jarige landgenoot door naar de 1/16e finales.



Carraggi is op dreef dit seizoen. Vorige maand bereikte hij de kwartfinales op de Canada Open, eind juni in Krakau was dat ook zijn eindstation op de Europese Spelen.



Tan haalde ook de laatste 8 op de Europese Spelen, maar in de Canada Open, de Korea Open, de Japan Open en de Australian Open deze zomer bleef haar deelname telkens beperkt tot de eerste ronde.



Ook op het WK was dat het lot van onze 32-jarige landgenote. Als nummer 41 van de wereld ging ze in 3 sets onderuit tegen de Schotse Kirsty Gilmour (BWF-27). Na 59 minuten stond er 21-10, 9-21 en 21-12 op het bord.