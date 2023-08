Luister naar nieuwe 90 Minutes met Denis Odoi: "De klik van De Ketelaere is de angst van alle AC Milan-tifosi"

Voor de tweede aflevering van het nieuwe 90 Minutes-seizoen kwam Denis Odoi in de zetel zitten. De ervaren verdediger geeft een unieke inkijk op het trainingsveld van Club Brugge, waar de talentvolle Nusa zijn gebruikelijke sparringpartner is geworden. "Ik praat soms wat shit tegen hem, maar dat is om het beste uit hem te halen, natuurlijk", klinkt het in de nieuwe aflevering.