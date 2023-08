Lianne Tan gaat er meteen uit op WK badminton

Lianne Tan is er niet in geslaagd om haar eerste ronde op het WK badminton in de Deense hoofdstad Kopenhagen te winnen. Onze nummer 41 van de wereld ging in 3 sets onderuit tegen de Schotse Kirsty Gilmour (BWF-27). Na 59 minuten stond er 21-10, 9-21 en 21-12 op het bord.