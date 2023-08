De Nederlandse ploeg zal de eerste avond van het WK atletiek in Boedapest snel willen doorspoelen. Sifan Hassan struikelde toen ze sprintte voor het goud op de 10.000 meter, op de 4x400 meter gemengd sloeg het noodlot weer toe. Femke Bol ging de strijd aan met de VS en kreeg het moeilijk. Ze ging tegen de grond en weg was de wereldtitel. Ze kroop nog recht en stapte als 3e over de finish, maar dat resultaat werd niet gehomologeerd door een gevallen stok.