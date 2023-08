Zwoegen in de JPL, klungelen in Europa: wat is er mis met Genk? "Veel parallellen met periode-Van den Brom"

Racing Genk blijft na de nederlaag tegen Olympiakos de waterval van de Europese bekers afdalen. Van de Champions League is het zo in de Conference League beland. Genk-watcher Stef Wijnants ziet veel parallellen met 2 jaar geleden onder John van den Brom.

Dramatische ontknoping gisteravond in Genk-Olympiakos: de Grieken maken diep in de extra tijd gelijk en plaatsen zich zo ten koste van de Belgische vicekampioen voor de laatste voorronde van de Europa League. "Dit komt minder hard aan dan de nederlaag tegen Servette", zegt Stef Wijnants. "Bij een zege was de poulefase van de Europa League toen al een zekerheid. Maar nu krijgen ze een tweede tik op korte tijd. Dat zal toch wel binnenkomen." "Ik herken veel tekenen van het Genk van twee jaar geleden. Na een uitstekend seizoen onder John van den Brom, waarin ze vicekampioen werden en de Beker van België wonnen, begonnen ze met hetzelfde team aan het nieuwe seizoen. Ze deden geen transfers, want ze wilden absoluut voor de titel gaan." "We weten allemaal hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Het probleem was toen dat er bij al die nederlagen niet echt een leider opstond. Dat merk ik nu ook wel een beetje. Door de blessure van Heynen hebben ze daar een probleem. Hrosovsky is geen leider, El Khanouss is nog te jong."

John van den Brom werd in december 2021 ontslagen bij Genk.

Genk kan Europees niet meer winnen

Toch zijn er ook verschillen met 2021. "De omstandigheden de voorbije maanden waren toch telkens anders. Tegen Antwerp verliezen ze na een ongelofelijk schot, daar was niets aan te doen." "Tegen Servette gaan ze eruit na strafschoppen, toch altijd een beetje een loterij. In Athene trapt de centrale verdediger na 23 seconden los over de bal en begin je met een achterstand. En dan gisteren ligt een domme rode kaart aan de basis van de uitschakeling." "Het zijn allemaal totaal andere gegevens, dus het is niet eenvoudig om de slotsom te maken. Wat wel duidelijk is, is dat Genk een Europese match niet kan vasthouden. Van zijn laatste 20 Europese duels heeft het er maar één gewonnen. Dat schept wel een beeld."

Komt Onuachu? Vertrekken Trésor en Paintsil?

Een thema dat al sinds januari speelt bij Genk, is het gebrek aan een diepe spits die hen er op een moeilijk moment door kan trekken. "Die hebben ze momenteel niet. Tolu is maar half fit, Sor is geen typische nummer 9 voor het systeem van Genk met twee buitenspelers." "Dan komt de vaak gehoorde kritiek weer boven: Genk is geen topclub als ze Onuachu laten gaan. Maar Genk wou hem zijn kans op de Premier League niet ontnemen." "Het dossier van Onuachu ligt nu wel weer op tafel, maar een spits van 18 miljoen haal je niet zomaar terug. In België is de transfermarkt een week langer open dan in Engeland. Als Southampton Onuachu op 31 augustus nog niet heeft verkocht, dan zal de prijs misschien nog zakken." Aan de uitgaande kant kan er natuurlijk ook nog wat bewegen. "Mike Trésor, de assistkoning van vorig jaar, zit nog op de bank. Ik vermoed dat hij zal vertrekken, maar wanneer weet ik niet. Ik vraag me af waarom het zo lang duurt." "Joseph Paintsil zei voor de match tegen Olympiakos ook dat hij "zeker blijft". "Ik voel me goed." Maar dan reageer je toch niet zo door na te trappen. Dan hou je toch niet echt rekening met het ploegbelang."

Ze moeten nu tegen Adana Demirspor met het mes op de keel spelen. Stef Wijnants